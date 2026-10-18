Mujer embistió varias veces un vehículo con niños a bordo: la enviaron a la cárcel

La Fiscalía General de la Nación envió a prisión a una mujer señalada de embestir un vehículo y poner en riesgo la vida de sus ocupantes. Los hechos se registraron el pasado viernes 16 de octubre en el municipio de Lenguazaque, Cundinamarca.

A la cárcel mujer que embistió un vehículo en varias oportunidades

Según la información compartida por el ente acusador, entre los afectados estaban dos menores de edad de 4 y 14 años.

La mujer, identificada como Alba Espitia Lancheros, impactó, en varias oportunidades el vehículo. Inicialmente lo embistió, pero luego retrocedió varios metros y volvió a acelerar contra el automotor. Tiempo después, siguió su recorrido hacia otra vía del municipio realizando maniobras que pusieron en peligro la integridad de los usuarios.

Todo acabó cuando el vehículo en el que se transportaba la mujer chocó con un obstáculo. Sin embargo, algunos transeúntes tuvieron que intervenir para evitar que la mujer continuara majeando el vehículo.

Las autoridades la capturaron

Espitia Lancheros fue capturada en flagrancia. Las autoridades le realizaron una valoración médica para verificar su estado de salud y se evidenció que tenía dificultades para comunicarse, incluso tenía falta de coordinación. Todas las señales compatibles con el consumo de alcohol.

Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Ubaté le imputó el delito de homicidio simple en grado de tentativa, en concurso homogéneo y sucesivo.

Durante las diligencias judiciales, la procesada no aceptó los cargos formulados en su contra.

Por su parte, un juez de control de garantías declaró legal la captura y la incautación del vehículo involucrado. Además, atendiendo la solicitud de la Fiscalía, ordenó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario.