CANAL RCN
Colombia

Mujer embistió varias veces un vehículo con niños a bordo: la enviaron a la cárcel

Según el comunicado de la Fiscalía, tras realizar varias valoraciones a la mujer se evidenció que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

octubre 18 de 2026
06:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación envió a prisión a una mujer señalada de embestir un vehículo y poner en riesgo la vida de sus ocupantes. Los hechos se registraron el pasado viernes 16 de octubre en el municipio de Lenguazaque, Cundinamarca.

A la cárcel mujer que embistió un vehículo en varias oportunidades

Video captó una nueva modalidad de robo en bus intermunicipales: delincuentes viajan como pasajeros
RELACIONADO

Video captó una nueva modalidad de robo en bus intermunicipales: delincuentes viajan como pasajeros

Según la información compartida por el ente acusador, entre los afectados estaban dos menores de edad de 4 y 14 años.

La mujer, identificada como Alba Espitia Lancheros, impactó, en varias oportunidades el vehículo. Inicialmente lo embistió, pero luego retrocedió varios metros y volvió a acelerar contra el automotor. Tiempo después, siguió su recorrido hacia otra vía del municipio realizando maniobras que pusieron en peligro la integridad de los usuarios.

Todo acabó cuando el vehículo en el que se transportaba la mujer chocó con un obstáculo. Sin embargo, algunos transeúntes tuvieron que intervenir para evitar que la mujer continuara majeando el vehículo.

Las autoridades la capturaron

Espitia Lancheros fue capturada en flagrancia. Las autoridades le realizaron una valoración médica para verificar su estado de salud y se evidenció que tenía dificultades para comunicarse, incluso tenía falta de coordinación. Todas las señales compatibles con el consumo de alcohol.

Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Ubaté le imputó el delito de homicidio simple en grado de tentativa, en concurso homogéneo y sucesivo.

Asesinato, amenazas y un cilindro sospechoso: las alarmas que rodean la cárcel de Palogordo
RELACIONADO

Asesinato, amenazas y un cilindro sospechoso: las alarmas que rodean la cárcel de Palogordo

Durante las diligencias judiciales, la procesada no aceptó los cargos formulados en su contra.

Por su parte, un juez de control de garantías declaró legal la captura y la incautación del vehículo involucrado. Además, atendiendo la solicitud de la Fiscalía, ordenó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La Guajira

Alertan por retrasos en proyectos solares en La Guajira: contrato supera los $322.000 millones y la conexión avanza 8%

Ministerio de Educación

Informe revela que 5 de cada 100 niñas en el país viven en unión temprana forzada o matrimonio infantil

Inseguridad

Video captó una nueva modalidad de robo en bus intermunicipales: delincuentes viajan como pasajeros

Otras Noticias

Liga BetPlay

Bucaramanga resistió con diez y le sacó un empate al América de Cali

América empató con Bucaramanga en condición de visitante y sigue líder de la Liga BetPlay II-2026.

Antioquia

Hospital de Puerto Berrío cambiará de operador tras graves fallas en la atención de pacientes

El inicio está previsto para este lunes, sujeto a la autorización correspondiente.

Artistas

Hip Hop al Parque 2026: Ali A.KA. Mind y más artistas internacionales en el Parque Simón Bolívar

Café

“La revaluación es la amenaza número uno para los cafeteros”: gremio habló de la caída del dólar

Ecuador

¿Quién era el sacerdote que murió tras caerle una cruz en misa?