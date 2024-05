Así estaba la salud de Omar Geles: habla mánager del cantante

El mundo del vallenato en Colombia está de luto, el maestro Omar Geles, compositor de diversos éxitos como ‘Los Caminos de la vida’, falleció a los 57 años de edad en la noche del martes 21 de abril en la clínica Erasmo de Valledupar.

El vallenato se encontraba realizando una de sus actividades deportivas favoritas, cuando sufrió un infarto que hizo que fuera trasladado rápidamente a la clínica de dicha ciudad, donde minutos después falleció.

Han sido muchas las voces de la música colombiana que se han pronunciado respecto al fallecimiento del maestro Omar, uno de los compositores más reconocidos en el género vallenato.

Erick Gerónimo fue mánager del vallenato durante los últimos 16 años de su carrera musical y dice que tras la muerte de Omar queda “dolor, es inexplicable porque las canciones es apenas lo menos que podemos hacer por él”.

Así estaba la salud del maestro vallenato Omar Geles

En un comunicado oficial, la clínica Erasmo reveló que el cantante llegó sin signos vitales al hospital después de sufrir un síncope jugando tenis y, a pesar de los esfuerzos del cuerpo médico, no pudieron salvarle la vida.

Sobre la salud del cantante, Erick Gerónimo asegura que este siempre fue un tema que el cantante trataba con rigurosidad.

“Hay gente que me ha estado reclamando que Omar no se cuidaba, pero Omar era riguroso con la salud”, aseguró.

De hecho, afirma que siempre en sus viajes juntos la comida, los horarios de comida y la calidad de alimentación eran una preocupación constante para ambos.

Respecto al episodio de abril cuando el cantante se desplomó en un escenario durante un concierto en Estados Unidos, Gerónimo dice que este hecho se debía a una descompensación por el cansancio y la emoción de la gira.

“Lo que pasó en Miami no fue ningún tipo de problema médico. Terminamos una gira de ocho presentaciones y nos hacía falta San José de California, el trasnocho, el cansancio y ese día él estaba estaba contento porque quería que, sobre todo Orlando y Miami, fueran soldout y así fue, entonces él estaba ansioso porque se llenaran estos dos escenarios. Cuando él termina la presentación [lo que le pasa] es una descompensación”, aseguró el amigo y mánager del cantante.

Dice que después de este episodio, le dieron de alta de hospital de manera casi inmediata y en la cabeza de Omar había preocupación no por su salud, sino por lo que las personas interpretarían de este episodio, de hecho, Gerónimo asegura que Omar le decía “yo no quiero que me vean así, porque van a pensar que yo estaba sintiendo algo”.

Era muy fácil ser amigo de él: Erick Gerónimo sobre Oscar Geles

Tras años de viajes y compañía, Erick Gerónimo se califica a sí mismo ya no solo como el apoderado de Omar, sino como su amigo, categoría que no era difícil alcanzar con el vallenato, quien tenía un corazón generoso.

“Yo no conocí durante todos estos años a una persona que no fuese amigo de Omar. Era muy fácil ser amigo de él”, aseguró Gerónimo a Noticias RCN.

El mánager recuerda que las puertas de su casa y de su estudio siempre estaban abiertas para todos, de hecho, asegura que cuando alguien le pedía que le ayudara a entrar en contacto con Omar, él solo respondía que no era necesario, que el cantante les recibiría con los brazos abiertos.

“Con Omar no necesitas padrino. Tú no necesitas a nadie. Tú llega con toda la confianza que te va a atender”, solía decirles Gerónimo.