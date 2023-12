"Este no es el Gobierno que asesina a su juventud": Francia Márquez en lanzamiento de Jóvenes en Paz

El evento de lanzamiento del programa Jóvenes en Paz se llevó a cabo en el barrio Manrique, de Medellín. Comenzó con un discurso del viceministro de Juventudes, Gareth Sella. En su intervención aseguró que estos incentivos son para jóvenes que han pertenecido a dinámicas de criminalidad, “los y las nadie” y la juventud que otros sistemas rechazaron.

Viceministro de Juventudes intervino en lanzamiento de Jóvenes en paz

Sella explicó que el programa tiene cinco componentes: el primero, de educación para los jóvenes sin colegio o universidad. El objetivo es que esto permita una vinculación a programas formales. El segundo, es el trabajo comunitario, con lo que se busca reconstruir el tejido social a través de una oferta que el Gobierno tiene que llevar a las juventudes. La tercera es la controversial transferencia monetaria condicionada, el viceministro explicó que, si el joven cumple los dos anteriores componentes, podrá acceder a un pago de hasta $1.000.000 de pesos por máximo 12 meses.

El viceministro aseguró que este dinero es para gastos de sostenimiento de los beneficiarios. El otro componente es énfasis en salud mental y el ultimo la empleabilidad, asociatividad y emprendimiento. La idea es que más de 100.000 colombianos entre los 14 y 28 años puedan acceder.

En el evento estuvo presente la vicepresidenta Francia Márquez; la directora del ICBF, Astrid Cáceres, la consejera de la juventud, Laura Arroyave; la directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia; la ministra de Ambiente, Susana Muhammad; la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez; la de Ciencia, Yesenia Olaya, y otros funcionarios de Gobierno. También la comunidad del sector y los barristas.

Hubo presentaciones artísticas de raperos e intervenciones de líderes sociales y fundaciones que celebraron el programa y pidieron a la administración soluciones sobre diversos problemas sociales.

El discurso de Francia Márquez en lanzamiento de Jóvenes en Paz

Francia Márquez comenzó su discurso hablando del estallido social. Aseguró que este programa era una representación de que el presidente estaba cumpliéndole a Colombia. “Vamos a erradicar la violencia de los hogares, de las calles y los lugares de exclusión y marginalidad. Allí se expresa la violencia de manera sistemática y estructural. Jóvenes en Paz es una gran oportunidad para acompañar a la juventud colombiana en sus proyectos de vida, el que deseen hacer”.

La vicepresidenta puso sobre la mesa las cifras que demuestran las pocas oportunidades que tienen los jóvenes en el país. “2.6 millones no estudian ni trabajan, no porque no quieran, sino porque esta sociedad y Estado no ha velado por la garantía de los derechos de la juventud. Solo 10.9% llegan a la universidad y nada más el 16% logra hacer una educación técnica”.

Concluyó diciendo que la situación de violencia y marginalidad es preocupante, por eso, es necesario atenderla, “así digan que estamos pagándole a criminales”.

“Le envío un mensaje a los jóvenes que han establecido barreras invisibles: aquí está su país, su nación diciendo que no les da la espalda y que les acompaña en la construcción de sus proyectos de vida, en generación de oportunidades para que puedan tener educación, salud mental, emocional y física. Los apoyamos en generación de empleo y construcción de sus iniciativas constructivas. Queremos jóvenes produciendo ciencia y transformando territorios”, agregó.

El programa iniciará en 15 días, según la vicepresidenta, en regiones como Bogotá y Medellín.

