Así fue mi día como cadete en el Buque Escuela Gloria

Desde el inicio de la travesía de El Azul Que Nos Une, un equipo de Noticias RCN acompaña a la tripulación en el Buque Escuela Gloria. Esta vez, el periodista Esteban Pérez se atrevió, por un día, a ser un cadete. Esta es su experiencia:

Medírsele al ritmo que llevan los alumnos del Buque Escuela Gloria no es tarea fácil, yo me le medí a tratar de ser cadete por un día. Una de las pruebas de fuego es dormir en el mismo lugar donde descansan los alumnos en formación y no por convivir con 73 personalidades distintas, sino por desafiar los movimientos de una hamaca. Se duerme por ratos porque el frío en la madrugada es intenso y porque los ruidos de los que llegan de guardia son inevitables.

Se madruga y no propiamente a comer, sino a hacer deporte. Claro, y a los que no estamos acostumbrados cada ejercicio nos pega mucho más fuerte.

Luego del deporte, llegó el momento para organizarnos y desayunar, pero me tocó comer rápido porque no llegué a la hora exacta y porque la primera clase del día estaba por comenzar.

Ya listos, el siguiente reto: tratar de comprender los conceptos de las ciencias navales que se enseñan en clase. El suboficial tercero Oscar Arévalo es uno de los profesores a bordo, dicta la asignatura navegación astronómica, esa misma que en mi primer acercamiento fue un poco difícil de asimilar. Como en toda clase se toma nota, se participa y también se divierte mientras se aprende. Aunque, no entendí nada.

Tras la jornada de la mañana y de almorzar, era el momento de prepararse para la real prueba de fuego: subir por alto y ensayar las maniobras de zarpe y atraque que se avecinan en el norte de Europa.

Aunque no era mi primera vez subiendo por alto siempre existirán los nervios y al ser tal vez el más experimentado en la maniobra, el reto era mayor, subir unos metros más que los alumnos de la fase y moverme sobre el marchapies hasta la esquina de la verga.

Ya arriba, asegurado, con algo de frío y enfrentando los miedos, fue el momento de disfrutar de la vista y de volver a reconocer el trabajo que hace la tripulación del buque insignia de la Armada Nacional.

De reconocer la gallardía que tienen los cadetes y guardiamarinas para afrontar las condiciones del mar y las duras pruebas que diariamente les impone su proceso de formación como futuros marinos a bordo del único embajador de Colombia en los mares del mundo.