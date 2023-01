Termómetro Político: El Plan B de los candidatos en Cali, Barranquilla y Medellín

En El Termómetro Político se le midió la temperatura a candidatos en algunas ciudades del país, por ejemplo; Cali, Barranquilla y Medellín.

La candidatura de Los Char en Barranquilla es en primer lugar Álex Char, pero, si este no tiene el panorama tan claro, este se enfoca en Carlos Acosta Juliao quien trabajó en la Alcaldía de Álex Char y la de Jaime Pumarejo. Actualmente, es Gerente de Puerta de Oro, ya se lanzó al ruedo y empezó ajustar campaña política.

El otro Plan V, con V de Velasco es en la ciudad de Cali. El Termómetro conoció que al Consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco, lo han buscado varios sectores políticos y empresariales del Valle que quieren que sea candidato a la Alcaldía de Cali. Cabe mencionar que hasta el momento el Pacto Histórico no tiene una figura fuerte en esa región y por eso no suena tan loco que Velasco se lanzara. Sin embargo, este personaje dice que por ahora está concentrado en sacar adelante varios proyectos e inversiones regionales desde el Gobierno. Así pues, hay tiene tiempo para pensarlo porque su cargo no trae ninguna inhabilidad.

Por otro lado, en Antioquia, la pregunta que se hacen es ¿será que Fico Gutiérrez se lanza o no se lanza?.

El excandidato presidencial le tomara hasta abril definir si se presenta y aún no es claro que pueda aspirar a la Alcaldía de Medellín porque también podría aspirar a la Gobernación de Antioquia. Pero, lo que sí es fijo, es que con su movimiento presentará listas al Concejo y a la Asamblea.

A propósito de Federico Gutiérrez, este personaje estuvo en la capital del país y se reunió con Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, en el que se le mostró sonriente y con apretón de manos.

A usted, ¿qué tal le suena el nombre de Sergio Fajardo en Bogotá?. Aunque parezca descabellado, fue el mismo Fajardo quien expuso el tema en una conversación política en los últimos días. No se sabe si estaba hablando en broma o de verdad verdad. Pero, lo que sí es cierto, es que lo de la segunda vuelta en la Capital va a cambiar mucho el panorama para las próximas elecciones.

Por último, a la Corte Constitucional llegó la primera demanda contra la Reforma Tributaria. Esta fue presentada por el exmagistrado Manuel José Cepeda quien asegura que artículos como el 10 y 19 “no buscan recaudar recursos sino marchitar la industria del petróleo”.