Comunidad de Tasajera saqueó camión cargado de guitarras que se accidentó y todo quedó en video

Vuelve y juega. Un vehículo de carga que se movilizaba por la troncal del Caribe se accidentó a la altura de Tasajera. Se estrelló con otro carro sin reportar heridos, sin embargo, la comunidad se percató de lo ocurrido y en masa se abalanzaron sobre el automotor para saquearlo.

El conductor del vehículo, impotente y con clara indignación, manifestó que le robaron todo.

“Me dejaron sin un peso, ‘enculebrado’ en el banco”: conductor de vehículo saqueado en Tasajera

“Llegaron, me abrieron el camión y me robaron todo. Me dejaron sin para trabajar, sin un peso, ‘enculebrado’ en el banco. Me dejaron sin nada, con brazos cruzados. Toda la mercancía me la robaron”.

Varios videos dejan ver la magnitud de lo ocurrido por la vía, a la altura de Tasajera. El conductor, visiblemente afectado, relató que al descender del vehículo fue abordado por un grupo de personas que desarmaron las puertas y se llevaron la carga.

Las imágenes muestran cómo, además de llevarse las guitarras, algunas personas que se subieron al vehículo incluso las lanzan a otros que esperaban agrupadas sobre la vía. A pesar de que la Policía acudió a este lugar, fue imposible controlar la situación.

Incluso menores habrían participado del robo masivo. También se escucha cómo algunas personas piden a un hombre que está sobre el camión, que les lance una guitarra. Viste una camiseta azul con pantaloneta del mismo color y le llaman ‘Tamayo’.

Tasajera, el lugar de la tragedia en medio de un saqueo a camión accidentado

Es importante recordar que allí mismo, en Tasajera, se reportó hace varios años un grave accidente luego de que, en un hecho similar, más de 40 personas perdieran la vida en medio de una explosión cuando saqueaban un camión que llevaba combustible que se accidentó en la vía.

A pesar de este antecedente, hechos similares se siguen registrando en este sector por saqueos a vehículos accidentados en la zona.