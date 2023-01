"Me arrastró por todo el piso y nadie me ayudó": joven de 20 años agredida en Cartagena

Cartagena es uno de los destinos preferidos por los colombianos y miles de extranjeros para pasar las fiestas de fin de año, pero en esta ocasión lo que se roba el protagonismo en la 'heroica' es el reprochable caso de violencia a una mujer de 20 años por parte de su pareja sentimental.

La joven denunció la fuerte golpiza luego de tener como consecuencia diferentes moretones en su cuerpo. En su relato, asegura que buscó ayuda e incluso intentó apoyarse del celador del edificio en donde fue agredida, pero que nadie la auxilio.

La víctima se recupera de los múltiples golpes en su cuerpo, pero sigue bastante afectada anímicamente. A pesar de haber denunciado, asegura que siente miedo sobre todo por la reacción que pueda tener su agresor luego de que ella haya hecho pública esta agresión.

El hombre también ha aprovechado las redes sociales para ofrecer disculpas y contar su versión, pero el caso ha generado rechazo total entre los cartageneros. Un reclamo por una supuesta infidelidad habría sido el detonante de la pelea en la que la peor parte la llevó la joven de 20 años.

"Me jaló el pelo, me arrastró por todo el piso, por toda la sala hasta su cuarto. Me tumbaba", reveló la víctima en diálogo con Noticias RCN.

La joven asegura que en medio del forcejeo logró liberarse para buscar ayuda con el portero del conjunto residencial, pero éste no la habría auxiliado.

"Yo salí a la portería a pedir ayuda al celador para que le dijera algo, que se calmara porque se estaba poniendo agresivo y yo ya estaba asustada. Nadie me ayudó", continuó.

Una vez se conoció el caso a través de redes sociales se hicieron vírales los mensajes de solidaridad con la joven; sin embargo, eso es quizá lo que ahora más le preocupa.

"La verdad temo que no sé. Después de conocerse todo, al tipo le están escribiendo mensajes amenazándolo que le van a pegar. No sé si pueda ser capaz incluso de llegar al lugar donde yo vivo eso, no lo sé. Que le pongan una caución para que no se puede acercar a tantos metros y así yo pueda estar un poco más tranquila", concluyó sobre sus sensaciones en este momento.

El protagonista de la agresión reconoció su actuación y pidió disculpas a través de redes sociales. La víctima ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía y pide celeridad en la investigación.