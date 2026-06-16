Comunidad de Usaquén marchará para pedir disculpas a extranjero tras falsa denuncia de abuso

La comunidad del barrio Chicó Navarra, ubicado en la localidad de Usaquén al norte de Bogotá, ha convocado a una movilización pacífica con el objetivo de ofrecer disculpas públicas a un ciudadano extranjero y a su familia.

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Esta acción surge tras el escándalo generado por acusaciones de un presunto abuso sexual contra un menor de edad en el sector. Los habitantes y líderes sociales de la zona buscan resarcir el impacto de los señalamientos previos una vez esclarecida la situación por las autoridades competentes.

Los hechos que detonaron la tensión social se desencadenaron cuando un grupo de ciudadanos señalaron al ciudadano extranjero de cometer un supuesto ataque sexual contra un niño en el balcón de un edificio residencial.

¿Qué pasó con el presunto caso de abuso en Chicó Navarra?

Ante la denuncia pública, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía General de la Nación activaron de forma conjunta los protocolos de atención. Las autoridades hallaron en el inmueble a tres menores de edad, hermanos de 4, 7 y 15 años, quienes fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial para realizarles las respectivas valoraciones médicas y psicológicas de rigor.

Sin embargo, los avances en la investigación dieron un giro determinante. Las primeras versiones derivadas de los análisis médico-legales indicaron que la conducta del extranjero observada en el balcón no estaba relacionada con ningún tipo de acto sexual.

Sumado a esto, los resultados del examen clínico especializado practicado a uno de los menores determinaron de manera concluyente que el menor no presentaba signos de abuso sexual, desvirtuando la acusación inicial.

¿Por qué la comunidad de Usaquén pide disculpas públicas?

Según información publicada por La FM, cerca de 50 personas, incluyendo líderes y lideresas sociales, participarán en los actos de resarcimiento que se llevarán a cabo en el propio barrio Chicó Navarra para limpiar el nombre de los afectados ante la opinión pública y los medios de comunicación.

Blanca Cecilia Buitrago, líder comunal del barrio Chicó Navarra, expresó formalmente la postura del sector y declaró a La FM: "Hoy, conociendo la verdad de los hechos, manifestamos a la opinión pública y presentamos disculpas a la familia, a la señora, al señor y a sus tres hijos por las molestias que les causamos al frente del edificio. En verdad nosotros no teníamos conocimiento de los hechos; como comunidad no presentamos ninguna denuncia, pero reiteramos nuestras disculpas a la familia y a la sociedad por estos hechos".