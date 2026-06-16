Directora del ICBF aclara qué fue lo que pasó en el caso del extranjero y los menores en Bogotá

Una de las noticias que más causó eco en el último fin de semana fue un presunto caso de abuso de menores en el norte de Bogotá, concretamente en el barrio San Patricio en la localidad de Usaquén.

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Vecinos grabaron a un hombre originario de Estados Unidos con un menor de edad. Aseguraron que lo estaba abusando en el balcón, por lo que le gritaron que lo soltara y pidieron el apoyo de la Policía.

La confusión llevó a un malentendido

El video en cuestión generó confusión. En el apartamento había otros dos menores y todos quedaron bajo el cuidado del Bienestar Familiar. Paralelamente, el extranjero fue capturado, aunque ya quedó libre.

El caso tuvo un giro, dado que Medicina Legal confirmó que no hubo abuso sexual ni maltrato o violencia. Esto, entonces, permitió que el norteamericano dejara de estar detenido.

La conclusión entonces fue que se trató de una confusión. En cambio, se supo que el hombre está en un proceso para adoptar a los niños.

¿Qué pasará con la adopción?

En A lo que vinimos, Astrid Cáceres, directora del Bienestar Familiar, aclaró qué fue lo que en verdad ocurrió en el balcón: “Queda totalmente descartada la violencia sexual”.

“Hubo una discusión entre los niños y el niño tiene un comportamiento con la hermanita menor. El papá (el extranjero) le pide salir a respirar y le estaba enseñando cómo calmarse”, aseguró.

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Cáceres hizo un llamado a no caer en el prejuzgamiento, debido a que el impacto mediático puede ocasionar una tragedia, especialmente cuando hay menores de por medio.

En cuanto al proceso de adopción, el cual estaba en la última etapa, la directora sostuvo que la voluntad de la familia es seguir en el proceso a pesar del complejo episodio.