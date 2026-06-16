CANAL RCN
Colombia Video

Directora del ICBF aclara qué fue lo que pasó en el caso del extranjero y los menores en Bogotá

Astrid Cáceres, directora del Bienestar Familiar, estuvo en A lo que vinimos hablando del caso que causó confusión en el último fin de semana.

Noticias RCN

junio 16 de 2026
02:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una de las noticias que más causó eco en el último fin de semana fue un presunto caso de abuso de menores en el norte de Bogotá, concretamente en el barrio San Patricio en la localidad de Usaquén.

Secretaría de Seguridad confirma rescate de menor en Usaquén tras denuncias por presunta violencia sexual
RELACIONADO

Secretaría de Seguridad confirma rescate de menor en Usaquén tras denuncias por presunta violencia sexual

Vecinos grabaron a un hombre originario de Estados Unidos con un menor de edad. Aseguraron que lo estaba abusando en el balcón, por lo que le gritaron que lo soltara y pidieron el apoyo de la Policía.

La confusión llevó a un malentendido

El video en cuestión generó confusión. En el apartamento había otros dos menores y todos quedaron bajo el cuidado del Bienestar Familiar. Paralelamente, el extranjero fue capturado, aunque ya quedó libre.

El caso tuvo un giro, dado que Medicina Legal confirmó que no hubo abuso sexual ni maltrato o violencia. Esto, entonces, permitió que el norteamericano dejara de estar detenido.

La conclusión entonces fue que se trató de una confusión. En cambio, se supo que el hombre está en un proceso para adoptar a los niños.

¿Qué pasará con la adopción?

En A lo que vinimos, Astrid Cáceres, directora del Bienestar Familiar, aclaró qué fue lo que en verdad ocurrió en el balcón: “Queda totalmente descartada la violencia sexual”.

“Hubo una discusión entre los niños y el niño tiene un comportamiento con la hermanita menor. El papá (el extranjero) le pide salir a respirar y le estaba enseñando cómo calmarse”, aseguró.

Dejan en libertad al extranjero capturado en el norte de Bogotá tras presunto caso de abuso
RELACIONADO

Dejan en libertad al extranjero capturado en el norte de Bogotá tras presunto caso de abuso

Cáceres hizo un llamado a no caer en el prejuzgamiento, debido a que el impacto mediático puede ocasionar una tragedia, especialmente cuando hay menores de por medio.

En cuanto al proceso de adopción, el cual estaba en la última etapa, la directora sostuvo que la voluntad de la familia es seguir en el proceso a pesar del complejo episodio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Video | Delincuentes celebraron el haber robado un vehículo sin notar que les seguían la pista en Bogotá

Elecciones presidenciales 2026

Cepeda anuncia otra denuncia penal contra Abelardo de la Espriella por temas relacionados con el desfalco a los recursos de salud

Fenómeno de El Niño

Girardot, Mosquera y Soacha entre los 20 municipios en riesgo por posible desabastecimiento de agua en Cundinamarca

Otras Noticias

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: ya hay resultado del último sorteo de este martes 16 de junio de 2026

¡Los ganadores siguen conociendo su suerte tras el Super Astro Sol de este 16 de junio! Descubra aquí el resultado exacto.

Estados Unidos

Irán y EE. UU. podrán entrar en una nueva fase de diálogos firmado su acuerdo de paz

Autoridades iranís señalaron que la firma de un acuerdo para poner fin al conflicto podría darse antes de que termine la semana.

Mundial de fútbol

Rival de la Selección Colombia se queda sin técnico: confirmaron la fecha de su salida

Mundial de fútbol

Mundial 2026: así está elevando las exigencias sobre la experiencia audiovisual

Inteligencia Artificial

Muñecas con IA estarían ayudando a combatir la soledad y la depresión en adultos mayores