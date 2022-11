Las infracciones por las que le pueden inmovilizar su vehículo

No portar legalmente la licencia de conducción. Aunque en Colombia ya no es necesario llevar el documento que le otorga viabilidad para conducir un vehículo, las normas son claras y deberá, cualquier conductor, haber pasado por un curso para obtener el pase.

No portar legalmente la licencia de conducción. Aunque en Colombia ya no es necesario llevar el documento que le otorga viabilidad para conducir un vehículo, las normas son claras y deberá, cualquier conductor, haber pasado por un curso para obtener el pase.

No portar legalmente la licencia de conducción. Aunque en Colombia ya no es necesario llevar el documento que le otorga viabilidad para conducir un vehículo, las normas son claras y deberá, cualquier conductor, haber pasado por un curso para obtener el pase.