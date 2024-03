Cayó alias Gocho, quien sería el jefe de sicarios de ‘Satanás’: esto se sabe sobre él

En medio de una delicada situación de inseguridad en la capital colombiana, las autoridades anunciaron la captura de Jhon Alberto Uzcátegui Rondón, más conocido con el alias de Gocho, señalado jefe de sicarios de ‘Satanás’, líder de la banda criminal del mismo nombre.

Alias Gocho, quien en las próximas horas será puesto a disposición de un juez con función de control de garantías para las correspondientes audiencias preliminares, es señalado por ser uno de los hombres de confianza de ‘Satanás’, y de varios delitos.

Cayó alias Gocho, señalado jefe de sicarios de 'Satanás': investigan si participó en atentado en Kennedy

Contra el capturado se han emitido dos órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos, homicidio agravado, tortura, desplazamiento forzado, porte y fabricación de armas de fuego.

También se investiga si esta persona tiene alguna relación y/o participación en el atentado ocurrido el pasado 7 de marzo en un establecimiento comercial del frigorífico de Kennedy, aparentemente, bajo las instrucciones de ‘Satanás’ y ‘Moisés’.

Es de anotar que Uzcátegui Rondón figura en uno de los más recientes carteles publicado por la Policía Metropolitana de Bogotá, de los más buscados por homicidio y hurto en la capital colombiana.

¿Asesinatos e intimidaciones en Bogotá, por órdenes de ‘Satanás’?

El pasado 7 de marzo se vivieron momentos de terror en la localidad de Kennedy, donde se registró un tiroteo en el que una persona murió y otras cinco resultaron heridas. Hombres en moto serían los responsables.

Según las autoridades, este hecho habría sido ordenado por ‘Satanás’ quien actualmente permanece preso en la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar. Por esta razón, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado al Gobierno y a lnpec para que este hombre no siga delinquiendo desde prisión.

Galán aseguró que lo sucedido con la víctima de sicariato "es una falla del Estado", y agregó que, aunque la seguridad es una prioridad de su mandato, "esto no cambia de la noche a la mañana".

‘Satanás’ seguiría delinquiendo desde la cárcel, en Valledupar

José Manuel Sulbarán, alias Satanás, ha venido amenazando sin control desde su celda La Tramacúa de Valledupar. Esta vez, exige que sea trasladado de cárcel usando intimidaciones a la directora de ese penitenciario y funcionarios del Inpec.

"Yo le solicito mi traslado en menos de 24 horas; de no ser así, yo, 'Satanás', me voy a sentir en la obligación de empezar a matar a los señores de la guardia Inpec. Espero mi pronto traslado o mi estadía en un patio decente, gracias. La felicidad y tranquilidad no tienen precio", escribió el criminal en una carta.

Por su parte, el Inpec aseguró que estas amenazas tuvieron lugar en enero y que actualmente ‘Satanás’ no cuenta con acceso a dispositivos tecnológicos en su celda. Así lo confirmó el coronel Daniel Gutiérrez, director de la entidad.

Aseguró que el delincuente está completamente controlado, pero también explicó que el Inpec buscará modificar los reglamentos internos para ser más contundentes y evitar extorsiones desde las cárceles, esto con ayuda del Congreso.

"Si los funcionarios no van a ser capaces, tendrán que ser investigados. También le vamos a dar todo el apoyo a los funcionarios que lo hacen bien", sostuvo.