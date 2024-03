Inpec asegura que alias 'Satanás' está "completamente controlado" y no tiene acceso a celulares

A pesar de estar recluido en la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, José Manuel Sulbarán, conocido como alias 'Satanás'; ha venido amenazando a diestra y siniestra desde su celda.

El peligroso criminal exlíder del Tren de Aragua amenazó de muerte a la directora de la cárcel La Tramacúa en Valledupar y a funcionarios del Inpec, pidiendo ser trasladado a otro centro penitenciario.

No es la primera vez que 'Satanás' pide un cambio de cárcel con estos métodos. En enero fue trasladado desde Girón, Santander. Sin embargo, esto no ha detenido sus constantes extorsiones a comerciantes de Bogotá.

'Satanás' amenazó con matar guardias del Inpec si no lo trasladan

Por medio de una carta, el carcelario señaló: "Yo le solicito mi traslado en menos de 24 horas; de no ser así, yo, 'Satanás', me voy a sentir en la obligación de empezar a matar a los señores de la guardia Inpec. Espero mi pronto traslado o mi estadía en un patio decente, gracias. La felicidad y tranquilidad no tienen precio".

La misiva está escrita con su letra y se encuentra bajo el poder de la Fiscalía, entidad que abrió una nueva investigación en su contra por esta clase de actos.

Aparte de la carta, 'Satanás' ha mantenido las amenazas de este tipo por medio de audios.

Cabe mencionar que las extorsiones han aumentado en el país. Recientemente, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que este crimen aumentó en un 51%, lo cual ha prendido las alarmas en las diferentes entidades.

Inpec asegura que 'Satanás' no tiene acceso a celulares

Con lo que respecta a las amenazas a la directora de la cárcel y funcionarios, el Inpec aseguró que no son recientes, sino que corresponden a enero. Sumado a ello, la entidad aseguró que alias 'Satanás' no cuenta con acceso a dispositivos tecnológicos en su celda.

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, afirmó que el peligroso criminal está completamente controlado. Sin embargo, explicó que, de la mano con el Congreso de la República, el Inpec buscará modificar los reglamentos internos para ser más contundentes y evitar llamadas de extorsiones al interior de las celdas.

"Si los funcionarios no van a ser capaces, tendrán que ser investigados. También le vamos a dar todo el apoyo a los funcionarios que lo hacen bien", sostuvo.

