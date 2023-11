Los chats y audios de la mujer que escopolaminó a médico para robarlo en Bogotá

Un médico en el norte de Bogotá se convirtió en la nueva víctima de la escopolamina. A través de una aplicación de citas conoció a una joven de 25 años, aproximadamente, con quien comenzó a interactuar hasta intercambiar números de teléfonos y concretar una cita para conocerse.

Las intenciones de la mujer que se identificaba en el perfil de la app como Laura Uribe, eran claras. Desde que hizo match con el hombre comenzó a dejar en evidencia que tenía un interés particular con que la primera cita se diera en la casa del médico, ubicada en un conjunto residencial de la localidad de Usaquén.

Las autoridades tuvieron acceso a las llamadas, notas de voz y mensajes que intercambió la víctima con la mujer que lo engañó y lo drogó para robarlo en su propia casa. Le contamos los detalles del material probatorio que fue recolectado por la Policía tras la captura de la joven.

En contexto: Médico fue drogado y robado en su apartamento por una mujer que conoció en app de citas

Los chats y audios de la mujer que robaba a sus víctimas

Todo inició el pasado 20 de noviembre, donde a través de una aplicación de citas, una mujer identificada en su perfil como Laura Uribe, comenzó a interactuar con un médico, quien decidió tener un encuentro con la joven de las fotos.

En las conversaciones entre el médico y la mujer se notaba una especial insistencia en que esa primera cita se diera en la casa del hombre. Los mensajes que intercambiaban así lo demuestran:

Laura: Hola, cómo estás

Laura: Hola, cómo vas, te gustaría que nos conociéramos

Médico: Lindas cejas

Médico: Ojalá las pudiera conocer

Médico: Dime, en qué parte de Bogotá vives

Laura: En Castilla. ¿Y tú?

Médico: Hablemos por WhatsApp. ¿Puedes hoy? Si quieres te recojo y vamos a comer

Médico: Acabo de salir del gym y mañana no madrugo

En las llamadas y audios queda claro que la mujer persuadió al médico hasta que finalmente aceptó que se vieran en su apartamento.

Laura: ¿Qué vamos a hacer? Porque pues yo voy a donde mi prima, o dime si me recoges

Laura: Por eso te dije, o sea, ya me hiciste arreglar y todo y me estás diciendo ahora que dejemos así

Médico fue drogado con escopolamina por una mujer

La primera cita de la pareja que se conoció por medio de una app, finalmente se concretó en el apartamento de la víctima, tal y como ella esperaba. A una cuadra del edificio la esperaban tres hombres.

Rubén Gaitán, comandante de la Policía de Usaquén confirmó que el hombre ingirió sustancias que lo llevaron casi a un estado de inconsciencia: “Luego de haber consumido algunas bebidas, esta persona se siente mal y la dama pretende salir. Al hacer el registro de lo que portaba, encontramos unos registros personales del profesional de la salud”.

La mujer fue cuestionada por el vigilante del conjunto, quien alertó a la Policía. Los uniformados verificaron que los equipos electrónicos que llevaba eran del médico y que el hombre había sido drogado.

De acuerdo con el informe de la EPS donde fue atendido el médico, consumió en alguna bebida benzodiazepinas y escopolamina.