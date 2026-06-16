Alcalde Galán anunció cambios en la Secretaría de Movilidad y la gerencia de Transmilenio

La Alcaldía de Bogotá anunció cambios clave en la administración distrital. El alcalde Carlos Fernando Galán informó que Claudia Díaz dejará la Secretaría de Movilidad, luego de pasar más de dos años al frente de la entidad.

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El cambio se produce cuando la ciudad continúa desarrollando proyectos de infraestructura de transporte y enfrenta desafíos relacionados con la gestión del tráfico, la operación del transporte público y la articulación de diferentes obras de movilidad.

¿Quién reemplazará a Claudia Díaz en la Secretaría de Movilidad?

La nueva secretaria será María Fernanda Ortiz, quien ha estado al frente de la gerencia de Transmilenio desde enero de 2024. Al anunciar el nombramiento, Galán señaló que la funcionaria lideró el proceso de renovación de flota del sistema, que contempla la incorporación de más de 700 buses eléctricos y la construcción de 10 infraestructuras de carga.

Según indicó el alcalde, Ortiz tendrá la responsabilidad de liderar la recta final de la administración en temas relacionados con el transporte público, la integración con el Metro de Bogotá, la culminación de obras y la gestión del tráfico en la capital.

La propia funcionaria confirmó que asumirá el cargo a partir del 2 de julio. En un mensaje público agradeció la confianza de la administración distrital y afirmó que continuará trabajando en iniciativas relacionadas con la movilidad y el transporte público de la ciudad.

¿Qué pasará con la gerencia de Transmilenio?

Con la salida de María Fernanda Ortiz de Transmilenio, la gerencia del sistema será asumida por Pedro Mauricio Gutiérrez, quien hasta ahora se desempeñaba como subgerente de la entidad.

Por su parte, Claudia Díaz se despidió del cargo mediante un mensaje en el que agradeció al alcalde y al equipo del sector movilidad. La funcionaria destacó el trabajo realizado durante sus dos años y medio de gestión en donde fue blanco de múltiples críticas por parte de la ciudadanía.