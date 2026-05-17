Los parques de Bogotá con fan zones oficiales para los partidos de Colombia en el Mundial

La Selección Colombia regresa a una Copa del Mundo de la FIFA después de 8 años y hay expectativa entre los hinchas que van a disfrutar de esta cita orbital para apoyar a la 'Tricolor', comenzando con los tres partidos de la fase de grupos.

El equipo se enfrentará a Uzbekistán el 17 de junio, a República del Congo el 23 y frente a Portugal el 27. Antes esto, desde La Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD anunciaron que dos parques metropolitanos tendrán fan zones oficiales para ver estos compromisos.

¿Qué parques tendrán fan zones oficiales para ver a la Selección Colombia en Bogotá?

El Parque Metropolitano Fontanar del Río, ubicado en la diagonal 147 # 141 A - 42, en la localidad de Suba, contará con zonas especiales para hinchas durante las fechas programadas.

Por su parte, el Parque Metropolitano El Tunal, localizado en la calle 48 C Sur # 22D -81, en la localidad de Tunjuelito, también funcionará como uno de los puntos oficiales para seguir los partidos de Colombia.

Entre las recomendaciones entregadas para el uso de los parques se encuentran respetar la señalización, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas. Además, los animales de compañía deberán portar trabilla y, en el caso de razas peligrosas, bozal y póliza.

¿Dónde consultar las actividades y la oferta mundialista en Bogotá?

El Distrito habilitó un micrositio de consulta pública para que ciudadanos y turistas puedan identificar establecimientos y espacios relacionados con el Mundial 2026 en Bogotá. Allí es posible encontrar bares, restaurantes, hoteles, centros comerciales y otros venues vinculados con la programación mundialista en la capital.

La plataforma fue desarrollada en articulación con la Infraestructura de Datos Espaciales de Catastro Distrital (UAECD) e incluye un mapa digital para ubicar lugares donde seguir el torneo desde Bogotá. El portal oficial de consulta es: bogota.gov.co/2026/mundial/