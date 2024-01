Presidente Petro y canciller de Ecuador hablan sobre deportación de reclusos colombianos: esto dijeron

Los Gobiernos de Colombia y Ecuador han comenzado a sostener conversaciones más cercanas en las últimas semanas, esto después del anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien confirmó que hará la deportación de reclusos colombianos que se encuentran en ese país.

“Empezamos esta semana deportación de los 1.500 extranjeros, la mayoría colombianos, entre venezolanos y colombianos que están en las cárceles”, aseguró Noboa en declaraciones a una emisora de radio.

Presidente Petro hace llamado a Ecuador

Desde Davos, Suiza, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión de ese país y aseguro que esta no se podía tomar de una forma tan pronta.

El mandatario colombiano hizo las declaraciones después de haber sostenido una reunión con Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador.

“Ecuador es consciente de que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso que debe respetar las condiciones jurídicas de cada país”, afirmó Petro a los medios.

Por su parte, la canciller ecuatoriana aseguró que su país ya hizo la solicitud formal del traslado al Gobierno colombiano.

“La solicitud está hecha, no hemos tenido una respuesta formal por escrito por parte del Gobierno de Colombia”, expresó Sommerfeld.

Minjusticia habla sobre deportación de reclusos

Sobre la decisión del Gobierno ecuatoriano, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que se deben evaluar cada uno de los casos.

“Los términos en los que hemos hablado con ellos no corresponden a las declaraciones de prensa porque existe un tratado entre Colombia y Ecuador para repatriación de presos, pero siempre bajo la idea de que eso se mira caso a caso”, afirmó Osuna en entrevista con Noticias RCN.

Y reiteró Osuna: “El procedimiento está establecido y la voluntad existe, pero definitivamente los términos de expulsión masiva no es lo que hemos hablado con ellos”.

El ministro también ratificó que el país no cuenta con la capacidad carcelaria para atender la deportación masiva de reclusos.

“¿Qué si en Ipiales hay 1.500 cupos disponibles? No, por supuesto que no, pero esperemos si realmente ocurre o no, si realmente hay una expulsión, pues miraremos cuántas de esas personas, si llegan a la sultana, realmente tienen que ser capturadas por las autoridades colombianas y pasar a disposición de un juez colombiano”, aseguró Osuna.