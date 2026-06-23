¿Gobierno de Abelardo De La Espriella podría dar marcha atrás a la compra de aviones Gripen? Esto se sabe

Abelardo De La Espriella, quien fue elegido como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, había planteado una postura crítica con relación al acuerdo entre el Gobierno Nacional y la firma sueca Saab para la compra de 17 aviones de combate Gripen.

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En diálogo con NTN24, el entonces candidato expresó que había solicitado a Estados Unidos intervenir para frenar temporalmente la operación, considerando que estas aeronaves utilizan motores General Electric F414, de fabricación estadounidense.

De la Espriella argumentó que existían dudas sobre el contrato y planteó preocupaciones relacionadas con posibles sobrecostos y riesgos de corrupción.

¿Se puede echar para atrás la compra de los aviones Gripen?

Guillermo Reyes, embajador de Colombia en Suecia, habló con Caracol Radio en donde explicó el estado de la negociación con el Reino de Suecia, dejando claro que en este punto ya existen obligaciones jurídicas y económicas asociadas a este tipo de contratos internacionales.

El diplomático advirtió que en caso de tomarse una decisión contraria a lo que se fijó con el Gobierno actual, tendría consecuencias económicas importantes para el país, sin referirse a montos específicos, además de otros escenarios legales.

No se puede echar para atrás. Eso sería un despilfarro, ¿para qué? Llega un nuevo presidente para empezar todo de nuevo, otros 10 años, un nuevo proceso. Hay cláusulas, compromisos y plata invertida.

Contraloría: contrato de los Gripen fue transparente

Frente a las irregularidades que denunció el presidente electo Abelardo De La Espriella, en enero de 2026 la Contraloría General de la República entregó un informe en donde confirmó que el proceso de compra de los aviones Gripen fue transparente y acorde a las necesidades de la nación.