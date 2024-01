Concejal de Jamundí denuncia amenazas en su contra en las que le piden abandonar su cargo

Ivón Giraldo Rojas, concejal de Jamundí, denunció a través de sus redes sociales amenazas en su contra que llegan a su dispositivo móvil desde el pasado 6 de enero por medio de WhatsApp. Los mensajes están firmados supuestamente por grupos armados que le piden abandonar la curul y le dan plazo hasta este 9 de enero para presentar la renuncia. “De lo contrario no se hacen responsables de mi vida ni de mi familia”, advirtió la funcionaria en un video.

Los remitentes se identifican como integrantes de la columna Jaime Martínez.

Rojas aseguró que confiando en las autoridades y las instituciones procedió a instaurar la denuncia ante la Fiscalía. También agradeció el apoyo y la solidaridad que recibió de la Policía y la alcaldesa del municipio, Paola Castillo.

Lamento informar que he sido víctima de amenazas en las que me exigen que renuncie a mi curul de oposición o no responden por mi vida o la de mi familia. pic.twitter.com/AaSlYALPvr