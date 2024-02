Condenan a 16 años de cárcel a cirujano por violencia intrafamiliar y abuso sexual contra su expareja

Después de más de tres años del proceso judicial contra el cirujano bumangués Antonio Figueredo, el juzgado 11 de conocimiento de Bogotá lo condenó a 16 años y cinco meses de prisión por los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal agravados contra una mujer con quien sostenía una relación exmatrimonial.

La víctima, María Paula Pizarro, denunció a quien en ese momento era su pareja por haberla golpeado salvajemente y obligado a sostener relaciones en el interior de un motel donde solían verse, en hechos ocurridos en agosto de 2021.

Aunque en las últimas horas fue fijada la sentencia contra Figueredo, el decidió no liberar una orden de captura contra el condenado, lo que indica que, por el momento, el cirujano cumplirá su sentencia desde su domicilio.

Cirujano cumpliría sentencia en su domicilio

El juez de conocimiento no emitió una orden de captura en contra del médico hasta que la sentencia no quede ejecutoriada.

La autoridad tiene la facultad de abstenerse de librar la orden de captura siempre y cuando sea justificada razonablemente, y de acuerdo con los argumentos expuestos, Figueredo durante todo el proceso mantuvo disposición y aceptación para cada una de las diligencias, lo que evidenciaría una conducta positiva.

Este juez tiene en consideración que el incriminado se encuentra recluido en su domicilio por cuenta de este asunto.

El juez indicó que Figueredo “estuvo atento a las diligencias programadas, no eludió el llamado de las autoridades judiciales durante el trámite procesal, no ha dificultado su notificación, no tuvo que ser conducido policialmente para que hiciera presencia en este estrado judicial, no ha fomentado estrategias dilatorias para su beneficio ni ha solicitado aplazamientos de maneras injustificadas”.

El caso de violencia y abuso contra María Paula Pizarro

Aunque inicialmente la relación entre Antonio Figueredo y María Paula Pizarro fue especial, desde agosto de 2021 comenzaron a presentarse conductas inadecuadas en contra de la mujer.

El cirujano se comenzó a mostrar controlador y a ejercer presión sobre Pizarro para que rindiera cuentas de cada paso que daba.

En una oportunidad le habría revisado su teléfono celular, golpeándola y diciéndole calificativos soeces.

El hecho que desató el escándalo se registró en el motel donde solían verse. El médico le preguntó si estaría dispuesta a hacer un trío, a lo que ella le respondió que no. Luego, al parecer, a modo de sarcasmo, le dijo que sí, pero con otro hombre.