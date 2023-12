Conductor de Uber golpeó a pasajero por ir comiendo empanada; terminó con fuertes heridas

La intolerancia en las calles vuelve a ser protagonista en las calles a pocos días de terminar el año 2023. En esta oportunidad un claro ejemplo se pudo observar por cuenta de un conductor de plataformas de servicio de transporte.

De acuerdo a lo conocido en las últimas horas, el periodista Ignacio Mayorga fue víctima de una episodio de furia por parte de un conductor de la aplicación Uber, quien según su relato, le propinó una fuerte golpiza.

Fuerte golpiza de conductor a pasajero por empanada

Mayorga relató que después de un evento decidió parar en un lugar para comprar empanadas antes de abordar el vehículo. El periodista aseguró que se alcanzó a comer una, pero cuando iba a comerse la segunda pieza, el conductor no aguantó y desató la furia en su contra.

El argumento del hombre fue que le iba a dejar el carro "oliendo a eso". Al conocer la reacción del conductor, Ignacio acató la orden, pero cuando iba llegando a la casa decidió sacar la empanada para comer y fue ahí donde el hombre lo "sacó de su carro a patadas".

"Me sacó a patadas del carro, me cascó. Me dejó el ojo negro y me reventó el labio", afirmó Mayorga.

Tras compartir su experiencia en redes sociales, identificando al dueño del vehículo con placas ZXS 790, Uber se puso en contacto con Mayorga para tomar medidas y denunciar al agresor. Los internautas expresaron su apoyo, destacando que el servicio debería brindar seguridad.

Sufrió fuertes lesiones

De acuerdo a lo informado por este hombre y con las fotos publicadas en redes sociales, se conoció que sufrió fuertes lesiones en su rostro. Fue una rotura del labio y hematomas en el rostro de Mayorga.

La víctima contactó a Uber, que le ofreció atención inmediata y respaldo para presentar la denuncia ante las autoridades competentes. Uber, en un comunicado, rechazó la violencia y afirmó seguir su protocolo de investigación.