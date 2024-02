"La tumbamos los 32 senadores que firmamos la moción de censura”: congresistas sobre exministra del Deporte

Este 15 de febrero Astrid Rodríguez presentó su renuncia al cargo como ministra de Deporte, luego del escándalo por la pérdida de los Juegos Panamericanos que pretendían realizarse en Barranquilla. A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, la ahora exministra manifestó su deseo de dejar el cargo:

“Teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, reitero mi deseo de dirimir del cargo de ministra del Deporte a partir del día 15 de febrero de 2024. (…) Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que usted me brindó, no solo a mí como persona, sino al gremio de los maestros y de los educadores físicos, sin su visión, no hubiese sido nunca posible que profesionales de este ramo ocupáramos tan distinguida posición”, expresó la exjefa de la cartera de Deporte en el documento.

#Ampliación La salida de la ministra de Deporte se da después de que Colombia hubiera perdido la sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla.⬇️ pic.twitter.com/9463MXaE6j — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 15, 2024

Reacciones por la renuncia de la exministra del Deporte

Su dimisión del cargo produjo algunas reacciones, entre ellas las de congresistas que incluso se refirieron a la moción de censura en contra de Rodríguez:

El senador David Luna relacionó la renuncia de la ministra precisamente con el regreso a sesiones en el Congreso: “A la ministra del Deporte la tumbamos los 32 senadores que firmamos la moción de censura”, dijo.

Y agregó: “Que se haya apartado del cargo a menos de 24 horas del regreso a sesiones del Congreso no es casualidad. ¡Colombia y Barranquilla se respetan! Mantendremos el debate para demostrar la verdad”.

Piden que continúe moción de censura contra Astrid Rodríguez

La senadora María Fernanda Cabal también se refirió a lo sucedido con la ministra. Consideró que aunque renunció, debe continuar el proceso de moción de censura.

“Aunque renunció la ministra del Deporte luego de haber perdido los Juegos Panamericanos, debe seguir el proceso de Moción de Censura en su contra en el Congreso de la República. El daño que el gobierno Petro le hizo a Barranquilla y al país no puede quedar como una anécdota más”, señaló Cabal.