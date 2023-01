Pedraza, Miranda y otras mujeres celebran que Víctor De Currea-Lugo no sea embajador: ¿por qué?

Diversas reacciones se han dado después de que se conociera que el catedrático Víctor De Currea-Lugo rechazó el puesto diplomático que le fue ofrecido por el gobierno Petro en la embajada de Emiratos Árabes Unidos. En medio del proceso, corrieron varias voces que hablaron sobre su presunta relación en casos de acoso sexual a menores.

Es por eso que algunas senadoras, representantes, e incluso profesoras de universidad rechazaron de forma vehemente que él pudiera ocupar este cargo. Una de las primeras en demostrar su descontento, fue la profesora e investigadora de la Universidad de los Andes Sandra Borda.

En contexto: Víctor de Currea declina nombramiento como embajador en Emiratos Árabes Unidos

La catedrática y exaspirante al Senado afirmó de manera categórica que De Currea ha sido señalado de "acosar alumnas" en algunas de las universidades en las que ha trabajado. Incluso, a través de redes sociales se vieron varios comentarios de estudiantes que alegaban haber sido víctimas de estos actos inapropiados.

Ahora, después de que se conoció que De Currea no asumirá en el cargo, Borda le pidió al Gobierno Nacional y en especial a la Cancillería que haya un acompañamiento para las víctimas. "Solo a ellas les debemos que el gobierno del que usted hace parte no hubiese logrado ese nombramiento. Háganles sentir que el estado está del lado de ellas y no del lado del victimario", dijo.

Por su parte, la representante a la Cámara por el partido Dignidad Colombia, Jennifer Pedraza, mantuvo su voz de oposición a que el exprofesor de la Javeriana fuera nombrado en la embajada de Emiratos. Ella llegó a decir que conocía diversos casos de estudiantes que alegaron haber sufrido de hostigamientos y acoso en medio de los pasillos universitarios.

La omisión también es una posición

"Abrazo a las mujeres agredidas por De Currea y otros. Sabemos que -con solidaridad y organización- la justicia llega, a medias y tarde, pero llega", aseguró Pedraza. Además, le hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que haya una respuesta para las mujeres que se vieron vulneradas.

"Tengo una sensación agridulce: ahora sabemos que gracias a los testimonios y al apoyo de múltiples voces se pueden frenar nombramientos como del De Currea, pero el silencio de Gustavo Petro y Francia Márquez me desconcierta. La omisión también es una posición", reprochó la representante independiente a través de Twitter.

Justamente uno de puntos que fue más seriamente criticados dentro del Congreso, es que no se escucharon mayores pronunciamientos de rechazo desde la bancada de gobierno por el nombramiento de De Currea. Es más, Pedraza y otras congresistas llegaron a decir que "desde la bancada del Pacto Histórico se está guardando silencio".

En respuesta, la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, afirmó que: "Yo estoy defendiendo derechos, como siempre lo he hecho, con menos exposición pública y más incidencia".