¿Habrá constituyente? Gustavo Petro aclaró cuales son sus intenciones tras la polémica iniciativa

Han pasado más de dos meses desde que el presidente de la república, Gustavo Petro habló por primera vez de convocar a una asamblea nacional constituyente.

Para ese entonces, el mandatario expresó: “Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”.

No obstante, durante los últimos días, Petro ha matizado estas declaraciones y en una reciente entrevista con el portal Cambio, aclaró sus intenciones, asegurando que no presentará ninguna constituyente al Congreso de la República.

Esto dijo Petro sobre la idea de la constituyente

"No necesariamente se tiene que configurar en mi gobierno, no la he presentado y no la pienso presentar, no veo que haya un acuerdo nacional para esos cambios", dijo en charla con este medio.

El primer mandatario de Colombia enfatizó que en el rol de los acuerdos de paz del año 2016, este documento le daría la facultad de convocarla.

"Es posible que una constituyente pudiera resolver problemas del Acuerdo de Paz. Ese no es un camino que sea prohibido. Pero es también posible que diversos caminos del poder constituyente puedan cambiar las normas para que se pueda cumplir esto que firmaron otros a nombre del Estado", dijo.

Petro respondió a los críticos de esta iniciativa.

Tras el revuelo que se generó por cuenta de la posible idea de la constituyente, varias reacciones se hicieron sentir desde la política. El primero en hacerlo fue Juan Manuel Santos, expresidente quien aseguró que "usar el Acuerdo de Paz para convocar una constituyente, es un absurdo" por parte del Gobierno Nacional.

Por su parte, Humberto de la Calle, Senador de la república, también tildó de "absurdo" esta idea, pues plantearla "no vale la pena".

Finalmente, Rodrigo Londoño, director del partido Comunes, siguió por la misma línea de los dos anteriores y manifestó su preocupación "por las consecuencias que pueden derivarse en el sentido que no se puedan cumplir los acuerdos de paz por cuenta de la constituyente".

Petro instó en que ha sido claro en su intención de impulsar el "poder constituyente" del pueblo, el cual, según dice, puede expresarse de diferentes formas: "cabildo abierto, a través de consultas, asambleas populares, de una asamblea nacional constituyente o de un referendo constitucional".