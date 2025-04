¿Estratos altos pagarán la deuda de energía?: Gobierno trasladó millonario hueco del sector eléctrico

La situación financiera del sector eléctrico se ha convertido en una bomba de tiempo. Las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía lanzaron una alerta por el creciente riesgo de un apagón financiero, producto de una deuda que ya alcanza los 6 billones de pesos, generada por la acumulación de subsidios entregados a estratos bajos.

Ante esta crisis, el presidente Gustavo Petro hizo una serie de anuncios a través de su cuenta oficial de X, entre ellos, decidió que, los usuarios de estratos 4, 5, 6 y el sector comercial serán los encargados de pagar una parte de esa deuda mediante sus tarifas.

Las cifras hablan por sí solas: 2,9 billones de pesos corresponden a subsidios otorgados a los estratos 1, 2 y 3, y otros casi 3 billones a la opción tarifaria, un mecanismo creado para aliviar temporalmente la carga de los usuarios más vulnerables, pero que nunca fue compensado por el Estado a las empresas prestadoras del servicio.

Ante esta situación, las empresas afirman que su capacidad financiera para seguir operando y respaldando los subsidios está llegando al límite.

Aseguran que no contar con los recursos necesarios para cubrir estas obligaciones podría traducirse en una interrupción en la prestación del servicio, es decir, un apagón en términos financieros que terminaría afectando directamente a millones de colombianos.

Ante esto, el presidente de la República, Gustavo Petro, decidió tomar medidas y publicó en un trino su intención de cubrir la deuda generada por la opción tarifaria.

Sin embargo, lo que ha causado una fuerte reacción es que ese valor será asumido, según dijo, por los usuarios de estratos 4, 5, 6 y por los comercios, lo que ha sido interpretado como un traslado directo de la deuda a quienes no la generaron.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), expresó su total desacuerdo con la propuesta, argumentando que se trata de una medida injusta e incoherente:

Porque eso terminaría siendo más o menos similar a que tú tienes un crédito con un banco, no tienes capacidad de pago y como yo soy vecino tuyo o soy amigo tuyo, entonces me toca a mí asumir tu deuda. Si yo no soy proveedor tuyo, pues yo no tengo ninguna responsabilidad sobre tu obligación.