Contraloría advierte de debilidades del Estado para mejorar condiciones de vida del pueblo Nukak

La Contraloría General de la República llamó la atención sobre la falta de voluntad y las debilidades y limitaciones del Estado colombiano y su arquitectura institucional para mejorar las condiciones de vida del pueblo Nukak, pese a los mandatos constitucionales existentes y las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en la materia.

En su labor de seguimiento fiscal a la inversión en materia de política pública, la CGR ha constatado las precarias condiciones de vida del que es considerado el último pueblo nómada contactado oficialmente en Colombia.

La Contraloría Delegada para la Población Focalizada, dentro del seguimiento a las acciones e inversiones del Pueblo Nukak que viene adelantando, ha identificado las siguientes situaciones y problemáticas que mantienen vigentes las condiciones de vulnerabilidad extrema que lo tienen en riesgo de exterminio físico y cultural, así como la grave afectación de sus derechos individuales y colectivos:

No ejecución de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los resguardos indígena -AESGPRI.

Los recursos del Sistema General de Participaciones destinados al Pueblo Nukak no se ejecutan desde el año 2000, situación que ha llevado a la acumulación de los mismos.

Actualmente los recursos acumulados y pendientes de ejecución ascienden a $9.559 millones.

Inexistencia de condiciones para la atención y acceso a servicios de salud.

En visita realizada a algunos de los asentamientos Nukak en agosto de 2021, la CGR pudo constatar la desatención total en salud del pueblo Nukak, dado que no cuentan con un modelo de salud propia o de un modelo étnico que se adecúe a sus particularidades sociales y culturales, no se encuentran afiliados al sistema de salud y los centros de salud colindantes a sus asentamientos se encuentran en total abandono.

Inexistencia de un enfoque diferencial en el proceso de registro e Identificación.

Las entidades territoriales han referido como dificultades del proceso, la falta de unificación de criterios para su identificación, el registro de algunos indígenas con nombres occidentales con los que ya no desean ser identificados, la constante movilidad de este pueblo en el territorio, la concepción cultural sobre un nombre no permanente durante toda su vida lo que conlleva a cambios constantes de nombre y doble cedulación, la pérdida del documento de identidad dada la baja importancia del mismo en su sistema de vida, la carencia y/o pérdida de la huella, el no contar con servicios de biometría para certificar la identificación de las personas y su concepción distinta del tiempo, por lo cual no identifican fechas de nacimiento ni edades.

Inseguridad alimentaria

En el recorrido realizado por la CGR se verificaron las dificultades que tienen las comunidades Nukak para acceder a fuentes de alimentación que permitan superar la dependencia del Estado y fortalezcan su capacidad y autonomía para el autosustento.

De los 5 asentamientos visitados, en dos manifestaron no recibir ayudas humanitarias (mercados) de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, y en los otros dos refirieron recibir ayudas cada dos meses, sin embargo, al mismo tiempo señalaron que dichos alimentos solo duraban pocos días.

Si bien los Nukak, de acuerdo a su ancestralidad, centraban sus dinámicas de autosubsistencia en la caza y la recolección, hoy tienen problemas para desarrollar estas actividades como la recolección de “pepa”, la caza de animales de consumo y la pesca tradicional porque, por una parte, se encuentran ubicados en territorios de colonos, lo que ha generado conflictos con los mismos, y al mismo tiempo no pueden acceder y movilizarse en su propio territorio, y por otra, porque debido a la deforestación la configuración y producción natural de los territorios ha cambiado.

Esta situación es más crítica en el asentamiento de Caño Makú, debido a que la comunidad se encuentra confinada en una pequeña área rodeada de tierras absorbidas por los colonos y no tienen espacio para cultivar. Expresan que, por esta situación, aguantan hambre y tampoco tienen medios ni recursos para ir a pedir ayuda al Municipio de San José del Guaviare.

Condiciones de vivienda precarias

De acuerdo con el diagnóstico del mes de abril de 2022 del Ministerio del Interior, las viviendas en general corresponden a unidades precarias, de techo en palma y/o plástico, suelos en tierra que presentan charcos internos, sin paredes, algunas encerradas en lona, plástico o cobijas viejas que en época de invierno se deterioran y afectan a la comunidad, situación que pudo ser constatada por la CGR en los recorridos realizados. Tienen hamacas en las que duermen hasta dos personas, y cocinan dentro de las malocas en el suelo, situando el fogón en el centro de la vivienda, con poca asepsia.

Otras problemáticas detectadas tienen que ver con: condiciones precarias y parciales de acceso a educación, debilidades en las estructuras organizativas y de gobierno propio de las comunidades Nukat, así como fragmentación y desarticulación de las acciones de las entidades en el territorio.

A estas problemáticas identificadas por la CGR, se suman otras referidas en las medidas cautelares e informes, entre las que se resaltan:

Afectaciones culturales y pérdida de sus costumbres debido al contacto con la sociedad occidental.

Despojo territorial, desplazamiento, reclutamiento forzado y minado del territorio por parte de actores armados que se disputan las economías ilegales.

El alto nivel de consumo de sustancias psicoactivas y la adicción a las mismas, por parte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

El aumento vertiginoso en la deforestación del territorio del resguardo Nukak.

Y conflictos interétnicos por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que existen en la región.

Todos estos son problemas que siguen sin recibir una respuesta efectiva por parte del Estado colombiano.