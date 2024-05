Sergio Fajardo le dijo "oportunista" a Claudia López y ella le respondió: “se evade a ver ballenas”

En medio del escándalo de presunta corrupción en el contrato de los carrotanques, Claudia López renunció al partido Alianza Verde.

Claudia López renunció a la Alianza Verde

Alrededor del hecho están salpicados dos miembros de la colectividad: Iván Name, presidente del Senado, y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del Gobierno.

Del mismo modo que Antanas Mockus, la exalcaldesa de Bogotá renunció al partido y aseguró que la colectividad terminó “cooptada y controlada por una minoría petrista”.

López contó que hace algunos años, ella llegó a la “ola verde que inspiró a millones de ciudadanos a entrar a la vida y el servicio público”. Sin embargo, la “minoría petrista” terminó detonando su salida, debido a que no representa sus valores, prácticas y principios.

La discusión entre Sergio Fajardo y Claudia López

Sobre su salida de la Alianza Verde, Sergio Fajardo, excandidato presidencial, cuestionó su decisión y la calificó como ‘oportunista’.

Fajardo aseguró que “Claudia López está desatada”, afirmando que hay incongruencias en su modo de pensar y actuar. Por un lado, recordó un video en el cual la exalcaldesa confirmó que votó por Gustavo Petro para la presidencia de 2022.

No obstante, el excandidato presidencial dijo que López ha negado tener vínculos políticos con el mandatario: “le sirve, lo utiliza, no le sirve, lo patea. Para lavarse las manos y que no le digan oportunista, tiene que hablar de mí”.

La respuesta de López no se hizo esperar. En su cuenta de X, confirmó que votó por Fajardo y Petro, en primera y segunda vuelta de las elecciones de 2022 respectivamente. No obstante, criticó a ambos.

Lo único que los une es llamarme ‘desatada’ por decir del uno que, con todo lo que lo aprecio, no soy de las que se evade a ver ballenas, y del otro que el cambio no es continuar la corrupción.

La exalcaldesa dijo que el debate no debe estar enfocado en los "egos y delirios de superioridad" de ellos, sino más bien en encontrar las soluciones que requiere el país frente a varios asuntos, tales como el crítico orden público en Cauca, economía nacional y el escándalo de los carrotanques de la UNGRD.