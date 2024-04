Daysuris Vásquez dice que no le entregaron copia de resolución de retiro de su esquema de seguridad

Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro y procesada por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, 1que no le entregaron una copia de la resolución con la que ordenaron retirarle el esquema de seguridad, lo cual impide que pueda apelar la decisión.

Según aseguró Vásquez, el que no le hayan entregado la copia de dicha resolución viola "de esa manera mi derecho a poder ejercer mi defensa", aseguró en sus redes sociales.

Vásquez asegura que cuando se le retiró el sistema de protección "no me quisieron entregar copia de la resolución de desvinculación y posteriormente mi defensor envío correo electrónico solicitando copia de la misma y hasta la fecha no le han contestado".

¿Cuándo le retiraron el esquema de seguridad a Daysuris Vásquez?

Este 19 de abril se conoció que a Day Vásquez le fue retirado el esquema de seguridad de protección a testigos a cargo de la Fiscalía General de la Nación, al parecer, por algunas eventualidades con el mismo.

Dicha decisión de la Fiscalía se habría tomado por incumplimientos de Day Vásquez con los requisitos del esquema asignado, como, por ejemplo, transportarse sin avisar a los funcionarios encargados de su seguridad.

Defensa de Daysuris busca apelar decisión de retirar esquema de seguridad

En declaraciones a RCN Radio, Alait Freja, abogado de Day Vásquez, aseguró que buscarían recurrir a todas las estancias legales necesarias para apelar el retiro del cuerpo de seguridad a su cliente pues, según la defensa, esta es una forma de perturbación para afectar el testimonio para el juicio contra Nicolás Petro.