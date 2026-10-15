CANAL RCN
Colombia

De la Espriella anuncia cambio de nombre para el Ministerio de Cultura y ordena "que toda oda al terrorismo desaparezca"

El presidente ordenó proteger el patrimonio religioso y alinearse con la cultura tradicional colombiana.

Foto: @PaolaHolguin / X
Foto: @PaolaHolguin / X

Jorge Leonardo Alzate

octubre 15 de 2026
05:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

No va más el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. En su visita a la cartera, a cargo de la exsenadora Paola Holguín, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un cambio de nombre y un nuevo enfoque para el ministerio:

“Este ministerio tiene que volver a ser lo que fue, debe volver al nombre que corresponde. Este ministerio debe volver a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio”. De acuerdo con el mandatario:

“El Estado tiene la responsabilidad de conservar, restaurar, proteger y transmitir la herencia cultural de la nación sin fragmentarla (…) Al incluir el título de patrimonio en la nominación del ministerio se deja claro que la protección de lo que representa el alma de la colombianidad es una prioridad del Estado”.

Gobierno De la Espriella alista plan de austeridad: recortará la contratación estatal, entre otros
RELACIONADO

Gobierno De la Espriella alista plan de austeridad: recortará la contratación estatal, entre otros

Presidente De la Espriella ordenó retirar toda apología al terrorismo de los espacios públicos:

Como una de sus prioridades en la “transformación cultural” del país, De la Espriella indicó que en su Gobierno no se va a permitir la promoción del “terrorismo. Nunca más los terroristas tendrán un lugar, como si de próceres de la patria se trataran”.

Ordenó a Holguín “que toda oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas desaparezca de los lugares públicos”. E insistió en que no aceptará la apología al terrorismo.

Presidente De la Espriella modifica protocolo del uso de la fuerza y la gestión de protestas en Colombia
RELACIONADO

Presidente De la Espriella modifica protocolo del uso de la fuerza y la gestión de protestas en Colombia

Proteger el patrimonio religioso y exiliar la cultura woke:

En su discurso, De la Espriella indicó que “las transformaciones de Colombia no pueden limitarse a los asuntos de seguridad, economía, comercio, infraestructura y demás. Las transformaciones también tienen una dimensión cultural”.

Como parte de esa “transformación”, ordenó a los funcionarios de la cartera alinearse con la cultura tradicional colombiana y dejar a un lado la cultura woke, que promueve una conversación activa sobre la ideología de género y lenguaje inclusivo.

Además, pidió trabajar en la protección de patrimonio religioso, como parte de la memoria nacional, incluyendo a “las iglesias, conventos, el arte sacro, los archivos eclesiásticos, la música religiosa y las manifestaciones de religiosidad, como las procesiones”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

“Esto está botado, la gente sufre”: desgarrador relato del ayudante del bus accidentado en vía Panamericana

Animales

Descubren a un hombre abusando de un gato en Santander: la senadora Esmeralda Hernández expuso el caso

Huila

Ataque con drones en Palermo dejó a dos uniformados heridos: ofrecen recompensa

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Detalles inéditos de la audiencia contra Maduro: esto le dijo al juez cuando le tocó hablar

NTN24 estuvo en la audiencia que se desarrolló este jueves 15 de octubre.

Cuidado personal

Este es el hábito cotidiano que le ayuda a prevenir una de cada tres enfermedades gastrointestinales

El acceso al agua y las condiciones de los baños influyen en una práctica clave para proteger la salud.

Once Caldas

Once Caldas cambiaría su postura sobre la demanda contra Millonarios: esto se sabe

Educación

Estas son las 10 mejores universidades de Colombia en 2026 según QS Ranking

Astrología

"Situación complicada": Mhoni Vidente hizo impactante predicción sobre la presidencia de un país