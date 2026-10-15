De la Espriella anuncia cambio de nombre para el Ministerio de Cultura y ordena "que toda oda al terrorismo desaparezca"

No va más el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. En su visita a la cartera, a cargo de la exsenadora Paola Holguín, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un cambio de nombre y un nuevo enfoque para el ministerio:

“Este ministerio tiene que volver a ser lo que fue, debe volver al nombre que corresponde. Este ministerio debe volver a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio”. De acuerdo con el mandatario:

“El Estado tiene la responsabilidad de conservar, restaurar, proteger y transmitir la herencia cultural de la nación sin fragmentarla (…) Al incluir el título de patrimonio en la nominación del ministerio se deja claro que la protección de lo que representa el alma de la colombianidad es una prioridad del Estado”.

Presidente De la Espriella ordenó retirar toda apología al terrorismo de los espacios públicos:

Como una de sus prioridades en la “transformación cultural” del país, De la Espriella indicó que en su Gobierno no se va a permitir la promoción del “terrorismo. Nunca más los terroristas tendrán un lugar, como si de próceres de la patria se trataran”.

Ordenó a Holguín “que toda oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas desaparezca de los lugares públicos”. E insistió en que no aceptará la apología al terrorismo.

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Proteger el patrimonio religioso y exiliar la cultura woke:

En su discurso, De la Espriella indicó que “las transformaciones de Colombia no pueden limitarse a los asuntos de seguridad, economía, comercio, infraestructura y demás. Las transformaciones también tienen una dimensión cultural”.

Como parte de esa “transformación”, ordenó a los funcionarios de la cartera alinearse con la cultura tradicional colombiana y dejar a un lado la cultura woke, que promueve una conversación activa sobre la ideología de género y lenguaje inclusivo.

Además, pidió trabajar en la protección de patrimonio religioso, como parte de la memoria nacional, incluyendo a “las iglesias, conventos, el arte sacro, los archivos eclesiásticos, la música religiosa y las manifestaciones de religiosidad, como las procesiones”.