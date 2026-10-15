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Gobierno De la Espriella alista plan de austeridad: recortará la contratación estatal, entre otros

El plan buscará reestructurar la movilidad laboral y promover la digitalización de procesos en el aparato estatal colombiano.

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FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
05:07 p. m.
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A través de un borrador de circular externa, firmado por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ríos, se conoció el plan de austeridad del Gobierno Nacional que promete recortar, a partir del 1 de enero de 2027, la contratación estatal y frenar el gasto recurrente de funcionamiento.

Una vez entre en vigor, el mismo DAPRE tendrá que realizar un seguimiento trimestral del plan que, entre otros, busca reestructurar la movilidad laboral interna y promover la digitalización de procesos en los ministerios y departamentos administrativos de la rama ejecutiva.

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Cambios en la contratación del Ejecutivo que promete el nuevo plan de austeridad:

Con el plan de austeridad del Gobierno De la Espriella, el presupuesto designado a la contratación por prestación de servicios tendrá un tope máximo del 25%, que tendrá que calcularse con la línea base de las vigencias 2025 y 2026.

Además, las entidades de las que se habla en el plan no podrán ocupar más del 60% de sus cargos de libre nombramiento y remoción.

Salvo en situaciones que sean debidamente justificadas, las medidas del plan de austeridad tendrían que poner un freno a la provisión automática de vacantes, en el aparato estatal colombiano.

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Excepciones al plan de austeridad del Gobierno De la Espriella:

De acuerdo con el borrador de circular externa, la Casa de Nariño no tiene pensado afectar la contratación vinculada a la atención de emergencias o la seguridad en el país.

Además, quedarán exentas de las medidas dependencias que cumplan con órdenes judiciales o compromisos internacionales. Una excepción dentro del plan que les permitirá seguir en marcha, sin afectar sus capacidades.

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