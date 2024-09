Denuncian uso de niños como escudos humanos por grupos armados en Colombia

Los grupos criminales en Colombia siguen recurriendo a tácticas inhumanas, como el uso de niños y niñas como escudos humanos en medio del conflicto armado. Un informe reciente de Noticias RCN ha revelado imágenes impactantes que muestran esta cruel realidad, grabadas en la zona rural de El Plateado, Cauca.

Niños afectados en el conflicto colombiano

En medio del conflicto armado que sigue afectando a diversas regiones del país, los niños y niñas se han convertido en las víctimas más vulnerables de una guerra que no les corresponde. El informe, presentado por el periodista Giovanny Suárez, muestra imágenes obtenidas por equipos de inteligencia militar en las que se ve a integrantes de las disidencias de las FARC utilizando a menores de edad como escudos en las trincheras para evitar ataques del ejército.

Una de las imágenes más alarmantes capturadas en el video muestra a un miembro de las disidencias alzando a un niño sobre sus hombros al percatarse de la cercanía de las fuerzas públicas, intentando con este acto evitar cualquier tipo de ataque en su contra.

¿Qué dicen la autoridades sobre estos hechos?

Ángela Constanza Jerez, coordinadora de la iniciativa "Niñez Ya", expresó su indignación ante estas prácticas, afirmando: "Uno no puede hacer eso, no puede tomar a un ser tan indefenso, una persona que además tiene que tener toda la protección de todos nosotros por nuestro sentido de corresponsabilidad, y ponerlo como un escudo. No puede ser eso posible, y todos nosotros tenemos que repudiar y rechazar con las acciones que se requieran".

La situación no se limita al Cauca. En otras regiones del país, la realidad es igual de alarmante, o incluso peor. Un testimonio recogido en Caquetá revela la angustia de un padre cuyo hijo de 15 años fue reclutado por un grupo armado hace siete meses. Desconocen su paradero desde entonces, y la familia vive con la tristeza y el dolor de no saber si algún día lo volverán a ver.

"Fue muy triste porque él no quería, no le gusta nada de ese tema, y pues eso fue hace casi 7 meses y no sabemos nada de él. Nos da mucha tristeza no saber nada. Les pedimos que nos digan dónde está porque esto es muy doloroso", expresó el padre del menor con el corazón destrozado.

Estos son solo dos ejemplos de los miles de casos en los que los niños y niñas en Colombia se ven atrapados en la guerra, enfrentando los peores escenarios de violencia y explotación. Es un llamado urgente a la acción para proteger a los más vulnerables en medio de un conflicto que continúa destruyendo vidas inocentes.