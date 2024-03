Esto se sabe del deslizamiento ocurrido en el sector de Manzanares, Caldas

Una grave emergencia se presentó en Manzanares, Caldas; por culpa de un deslizamiento de tierra que obstruyó un río. No hubo heridos.

Así ocurrió el deslizamiento

El hecho se presentó sobre las 3:00 p.m. en el tramo veredal entre Llanadas y Las Margaritas. A través de redes sociales, varios internautas publicaron videos con lo ocurrido. Las autoridades hicieron presencia en el lugar. En ese lugar hay presencia de maquinarias, por lo que el deslizamiento pudo haber sido una reacción de las actividades que se llevan a cabo.

Para mejorar la movilidad, se recomendó tomar las vías alternas que conectan con La Merced, La Italia, El Callado, Campoalegre y Dosquebradas. También se reportaron fallos en la prestación del servicio de energía.

Por seguridad, hoy jueves no se continuará con las labores de intervención del sector de Llanadas en #Manzanares, debido a la falta de luz y a la inestabilidad de la montaña. Mañana reanudaremos la limpieza de la vía, pero el monitoreo de la zona seguirá activo para garantizar la… — Henry Gutiérrez Angel (@Henrygutian) March 28, 2024

“Ningún corregimiento del municipio está incomunicado”; gobernador Henry Gutiérrez

La limpieza del lugar se reanudará mañana debido a que el lugar está inestable para realizar operaciones. Sin embargo, las autoridades se mantendrán constantemente monitoreando el estado de la región para prevenir un nuevo deslizamiento.

“Por seguridad, hoy jueves no se continuará con las labores de intervención del sector de Llanadas en Manzanares, debido a la falta de luz y la inestabilidad de la montaña”, informó el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, en su cuenta de X.

Durante toda la emergencia no hubo incomunicación en los corregimientos aledaños, por lo tanto no hubo afectaciones en las veredas Cantadelicia, El Bosque, La Aradia, Naranjal, Buenos Aires, Santo Domingo y Las Margaritas. Además, no hubo heridos.

“Ningún corregimiento del municipio está incomunicado. Trabajaremos rápidamente para habilitar el paso con seguridad para lo viajeros”, señaló Gutiérrez.

Por su parte, el gobernador le solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y la Gestión de Riego del departamento estar alerta de cualquier irregularidad en el sector y agilizar con la recuperación de la movilidad en la vía, la cual es vital para que los viajeros se desplacen durante los días festivos de la Semana Santa.