Disturbios en Santa Marta tras decisión contra elección de Jorge Agudelo como alcalde

Santa Marta ha vivido horas de verdadera tensión luego de la decisión de la Comisión Escrutadora de contar como no marcados los sufragios de Jorge Agudelo, que ganó las elecciones del 29 de octubre. La decisión obedece a lo decidido por el Tribunal Superior de Santa Marta que tumbó la tutela que permitió la inscripción del candidato a la Alcaldía por Fuerza Ciudadana.

Después de conocer la decisión, seguidores del candidato y del Movimiento Fuerza Ciudadana se aglomeraron en las afueras del lugar de escrutinios denunciando un supuesto robo en las elecciones. Hubo un señalamiento de uno de los manifestantes a un policía por una foto y ahí comenzaron los desórdenes.

Golpes, lanzamiento de objetos contundentes y la intervención de las autoridades con bombas de aturdimiento para dispersar la multitud. Varias personas resultaron lesionadas.

Mientras en las afueras había tensión, adentro la comisión escrutadora de Santa Marta y Magdalena dio a conocer un acto de trámite en el que acogió la revocatoria de la inscripción de Jorge Agudelo.

“Acogió el fallo del honorable tribunal del departamento de Magdalena y s ele notificó al señor Jorge Agudelo que sus votos quedaron como votos no marcados”, señaló Carlos Pinedo, candidato a la Alcaldía de Santa Marta.

En el acto de trámite se resolvió además que se corregirá el acta E26 correspondiente al escrutinio y que contra esta decisión no procede ningún recurso.

¿Qué va a pasar tras la decisión contra elección de Jorge Agudelo?

La decisión del Tribunal de Santa Marta anuló la tutela que le había permitido a Jorge Agudelo inscribirse, ese nuevo capítulo llevó a que la Comisión Escrutadora diera como no marcados estos votos.

“Procede esta comisión a darle aplicación a la circular No. 002 de 2023 del Consejo Nacional Electoral que establece "la revocatoria de la totalidad de una lista de candidatos y/o candidatos a cargos uninominales, no representa una opción válida en la respectiva tarjeta electoral. En consecuencia, no puede computarse como voto válido o nulo si no que debe considerarse como tarjeta no marcada, la cual carece de efecto para la fase de escrutinio"”.

Con esta decisión, Carlos Pineda saldría victorioso. Aseguró que espera la credencial. “Cuando ellos lo decidan, nosotros somos respetuosos de las instituciones”.

El candidato de Fuerza Ciudadana anunció que seguirá en la batalla, mientras que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que respeta las decisiones de los jueces, pero le pide a la Corte Constitucional tomar acciones.

“(…) Revise la posibilidad de revisar esta decisión para que genere tranquilidad a todos los ciudadanos de Santa Marta. La revise no solo en le marco de lo que es la Constitución del 91 sino también la carta interamericana de derechos”.

Y no desiste la idea de presentar una reforma al Consejo Nacional Electoral.