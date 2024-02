Efraín Cepeda renunció a la presidencia del Partido Conservador

A través de un comunicado, en horas de la tarde de este miércoles 21 de febrero, Efraín Cepeda anunció su renuncia a la presidencia del Partido Conservador.

Los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos. Esa es la razón por lo cual he decidido presentarle mi renuncia al Directorio Nacional Conservador.

La decisión del senador de renunciar al liderazgo de los conservadores tiene que ver con molestias por los acercamientos de la bancada en Cámara de Representantes con el Gobierno Nacional, pese a los acuerdos de mantener distancia, particularmente con la agenda de las reformas en puerta.

La salida de Cepeda de la directiva del Partido Conservador evidenciaría la crisis que hay en su interior. Esta decisión podría traer consecuencias para la elección de la presidencia del Congreso que les corresponde para julio 2024.

Aunque inicialmente el malestar se dio por la reactivación de la discusión de las reformas en el Congreso, el punto de inflexión tuvo que ver con el nombramiento de la nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López, quien sería ficha de los conservadores, aún cuando la instrucción de mantener distancia era clara.

“En este momento de crisis nacional la relación con los partidos ideológicamente opuestos debe ser a través de la discusión, el debate democrático y la conciliación de las políticas públicas, en donde se respeten las visiones contrarias con una sola finalidad, el bienestar de los colombianos”, escribió Cepeda en su carta de renuncia, haciendo referencia a los acercamientos con el Gobierno.

La salida de Efraín Cepeda se da tan solo horas después de que le fuera entregado el Ministerio del Deporte a la colectividad conservadora, esto, al parecer, como parte de una estrategia para ganar votos en la discusión de las reformas.

Tal y como lo anunció horas antes Noticias RCN, la postura de Cepeda frente a los eventuales acercamientos con el Gobierno Nacional que beneficiarían las reformas ponían en riesgo el liderazgo que había mantenido a lo largo de un año en la directiva del partido.

“Asumí el desafío de liderar el Partido Conservador en un momento de confusión institucional, porque entendí que había un deseo mayoritario de luchar por recuperar la dignidad de la colectividad, así como los principios y valores que la han regido desde sus orígenes, y que eran reclamados en ese momento por las bases conservadoras”, expresó el senador.

Agradeciéndole (al partido) la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fui inferior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país.