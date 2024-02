Luz Cristina López Trejos será la nueva ministra del Deporte

Este 21 de febrero se conoció el nombre de la persona que reemplazará a la exministra Astrid Rodríguez como encargada del Ministerio del Deporte. Se trata de Luz Cristina López Trejos.

Importante anotar que este nombramiento ocurre luego de que estallara el escándalo de los Juegos Panamericanos, cuya sede sería Barranquilla, pero por una serie de aparentes errores, finalmente no se dio por la falta de un pago.

Como consecuencia de este hecho, la exministra Astrid Rodríguez presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro el pasado 15 de febrero.

Luz Cristina López Trejos: ¿quién es la nueva ministra de Deporte?

La nueva ministra de Deporte en Colombia es Luz Cristina López Trejos, abogada de profesión, administradora de empresas deportivas, licenciada en educación física y recreación, con maestría en pedagogías activas y desarrollo humano.

Nació el 20 de marzo de 1976 en Manizales, Caldas, y se ha desempeñado en múltiples cargos, entre ellos el de directora operativa en el Comité Paralímpico Colombiano, coordinadora académica olímpica colombiana en el Sena; docente universitaria, decana en la Universidad Santo Tomás, directora académica en el Comité Olímpico Colombiano, entre otros.

La carta de renuncia de la exministra Astrid Rodríguez y la moción de censura

La carta de renuncia de Astrid Rodríguez fue enviada al presidente Gustavo Petro luego de reuniones con el mandatario, y semanas de discusiones sobre el fracaso tras perder la sede los Juegos Panamericanos para Barranquilla.

“Teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, reitero mi deseo de dirimir del cargo de ministra del Deporte a partir del día 15 de febrero de 2024. (…) Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que usted me brindó, no solo a mí como persona, sino al gremio de los maestros y de los educadores físicos, sin su visión, no hubiese sido nunca posible que profesionales de este ramo ocupáramos tan distinguida posición”, expresó Rodríguez en su momento.

Su dimisión generó todo tipo de reacciones, entre ellas la de senadores como David Luna y María Fernanda Cabal.

“A la ministra del Deporte la tumbamos los 32 senadores que firmamos la moción de censura”, dijo Luna.

A pesar de su salida de la cartera, insistieron en que se realizara el debate de moción de censura este 21 de febrero. En la diligencia se escucharán los argumentos de Rodríguez sobre el tiempo en el que estuvo al frente del Ministerio.