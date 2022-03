El duro relato de Laura Rincón, mujer víctima de brutal agresión por parte de su expareja

Noticias RCN habló con Laura Rincón, una joven de 21 años que, en octubre del 2021, fue brutalmente atacada por quien en ese entonces era su pareja sentimental, al prenderle fuego y causarle quemaduras en el 70% de su cuerpo.

Puede leer: Indignante: hombre golpeó a dos mujeres en plena vía de Cali

Luego de estar cinco meses en el hospital Simón Bolívar y ser sometida a 13 cirugías, esta valiente mujer dio su testimonio e hizo una llamado para que se haga justicia, pues su agresor ahora se encuentra en casa cumpliendo con prisión domiciliaria.

“Me dice que arregle la cocina, que cómo me iba a acostar sin arreglar la cocina, yo le dije que tenía que levantarme a las 5 a.m. a trabajar, eran las 3 a.m., él se puso furioso y abrió las llaves de la estufa, me pegó una patada, luego sacó una botella de tiner, me lo roseó a mí y al perro, y luego me prendió candela”, dijo Laura.

Y añadió: “Él me trataba mal, me decía que cocinaba horrible, que era gorda, fea… Él estaba borracho, una vez me estrelló la cabeza contra la pared”.

Lamentablemente, Laura pasó de correr en un campo de fútbol, salir con amigos y trabajar, a estar horas internada en un hospital a causa de dolores insoportables.

Sin embargo, esta valiente mujer nunca perdió las ganas de vivir y ahora espera recorres el mundo para contar su historia y ser el rostro tras esta agresión.

“Hago público mi caso para que ellas no lleguen al extremo que llegué yo, que el novio las intente matar, que hagan su denuncia, que no se queden calladas, que siempre va a haber alguien que las va a proteger”, finalizó.

Lea, además: Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar podrán solicitar reparación sin estar casadas