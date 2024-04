Sebastián Martínez reveló que Shakira “fue la única que lo acompañó” en sus ‘tusas’

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que el reconocido actor Sebastián Martínez estuvo recordando los momentos de adolescencia en los que tuvo que lidiar con los despechos amorosos o ‘tusas’ y confesó que quien lo ‘acompañó’ frecuentemente a vivir estas situaciones fue la cantante barranquillera Shakira.

En las últimas horas el actor que protagonizó grandes producciones como ‘Pa’ Quererte’ y ‘Hasta que la Plata nos separe’ decidió compartir con sus seguidores en redes sociales algunas intimidades de su etapa como adolescente.

Martínez se movilizaba en su vehículo y escuchó una particular canción que lo hizo trasladarse a su época de adolescente, en la cual al parecer sufrió bastante por amor, e incluso alcanzó a señalar que le hubiese gustado saltarse dichos momentos.

Shakira ‘acompañó’ a Sebastián Martínez

Luego de escuchar la canción de Shakira "Moscas en la casa", el actor confesó que como adolescente sufrió mucho por amor y quien siempre estuvo cerca de él fue la barranquillera Shakira con sus sentidas canciones, especialmente la mencionada.

“Shakira fue la única que me paró bolas en la adolescencia”, dijo en un primer momento el actor de varias producciones del Canal RCN.

“Shaki, Dios mío, mi adolescencia, ella me acompañó, ella fue la única que me acompañó en esos despechos de adolescencia, esta canción la lloré, me da de todo con esa canción, esa etapa de la adolescencia que me la empaquen”, agregó el artista.

Finalmente, Martínez les preguntó a todos sus seguidores en Instagram sobre "¿Quién más lloró a moco tendido con Shakira?". Y es que la barranquillera tuvo sentidas canciones durante sus inicios, las cuales seguro hizo llorar a muchos fanáticos, incluido Sebastián Martínez.