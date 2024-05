El orgullo de la cadete Ahisamac Noriega de ser tripulante del Buque Escuela Gloria

El Buque Escuela Gloria continúa su tránsito hacia Bruselas. Sigue navegando muy cerca a las costas del norte de España para luego iniciar su tránsito por dos emblemáticos lugares: el Golfo de Vizcaya y el Canal de la Mancha.

Y los alumnos de la fase II continúan con su instrucción a bordo. Entre ellos se encuentra Ahisamac Noriega, una barranquillera que llegó al ‘embajador de los mares’ a dejar todo de sí y contagiar a la tripulación con su alegría.

Soñó desde pequeña con portar el uniforme de la Armada y llegar a recorrer los mares en el buque Gloria. “Dije: quiero portar ese uniforme, quiero ganármelo, que mi familia y todas las personas que me conozcan estén orgullosas de mí y yo también sentirme orgullosa de mi”.

Y esa idea se volvió realidad. Embarcó en Europa junto a 72 alumnos, un continente que no pensó que conocería tan pronto gracias al Gloria.

“La verdad estoy muy feliz porque siempre he querido ir a Europa y no lo veía posible. Pensé que mi Gloria me iba a tocar como en cuarto año no ahorita porque los puertos recientemente habían sido en Latinoamérica”, asegura.

Y la cadete espera aprender, conocer y disfrutar la experiencia. “Me gusta mucho hablar, conocer, enseñar lo que es Colombia, lo que tiene Colombia y también aprender de lo que otros países nos pueden aportar a nosotros”.

El Buque Gloria, un sueño para la cadete Noriega

Y se refiere al 'embajador de Colombia en los mares con cariño, como 'mi Gloria' porque en su familia genera gran admiración.

“Es la representación de nuestro país, donde llega el Gloria es una sensación, es cultura, es educación”, asegura Piedad Flórez, mamá de la cadete Noriega.

Por eso Noriega les dedica su sueño cumplido a ellos, sus seres queridos. “Mi mamá siempre se ha dedicado mucho a mí, ha estado para mí en todo (…) a mi hermano que siempre me escribe cuando estoy mal”.

Y ellos, saben que aunque no es fácil, la cadete Noriega está lista para cumplir todas sus metas lejos de casa.

“Tienes mucho más por dar porque sé que tienes buen potencial y no has obtenido ni el 100% lo que el mundo y cada persona que vas a conocer, te va a obtener o va a lograr ver de ti”, expresó Israel Noriega, hermano de Ahisamac.