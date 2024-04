El relato de Martín Mestre y su lucha de 30 años por justicia por el crimen de su hija

Martín Mestre, el hombre que por 30 años buscó por su propia cuenta al asesino de su hija Nancy, dice que como todo un detective logró ubicar a Jaime Saade en Brasil. Luchó para que lo capturaran y lo extraditaran. El responsable de la violación y muerte de su hija de 18 años ya está en una cárcel de Barranquilla.

“Un feminicidio no prescribe”, fue una promesa hecha frente a la tumba de su hija Nancy la que llevó a Martín Mestre a entregar la mitad de su vida en una búsqueda incansable de Justicia.

“Lo que he hecho no quiero que sea interpretado como una venganza, es algo mucho más profundo. Era mi deber como padre lo que me llevó a perseguir al responsable del crimen para buscar justicia”, dijo Martín.

Dijo que nunca perdió la esperanza, siempre tuvo fe, aunque no fue una tarea fácil. “Y nunca se nos cruzó por la mente ni nuestro corazón una venganza y hacerles daño a ellos, sino traerlo para que pagara su condena en Barranquilla”, dijo Mestre.

Durante estas casi tres décadas la angustia y el sufrimiento fueron de la mano porque la incertidumbre en buscar sin saber por dónde comenzar

Una búsqueda de 30 años por justicia

Luego de asesinar a Nancy Mestre, el 1 de enero de 1994, su verdugo Jaime Saade escapó sin dejar rastro. Martín, con su corazón de padre destrozado, se convirtió en detective, abogado y hasta periodista.

“Logramos con el apoyo de mucha gente. Se hizo un esfuerzo, se hicieron muchas cosas, preguntando persona a persona, infiltrando a personas en la familia, haciendo grupos de Facebook, haciendo una serie de triquiñuelas para lograrlo y logramos establecer cosas que daban pistas”.

Dijo que por años buscó a las autoridades para mantener vivo el caso. “Tal vez no hubo comandante de Policía que no visitara después del relevo normal, directores del extinto DAS, autoridad investigativa de la ciudad, de la costa Atlántica y de Bogotá, contándoles todo lo sucedido con el acervo jurídico y fotográfico que facilitara la búsqueda, posible captura o mantener el caso con vida”.

La noticia de la captura de la captura de Jaime Saade llegó

Tras 26 años de la muerte de Nancy, en abril de 2023 la familia Mestre recibió la noticia que tanto esperaron. Jaime Saade había sido capturado en Brasil.

“El 28 de enero del 2020 el señor coronel de Interpol Colombia me dijo al fin fue capturado. -Señor Mestre acabamos de capturar-. El asesino residía en Belo Horizonte en donde ya se buscaba, tenía una familia, esposa, dos hijos y se hacía llamar Enrique dos Santos Abdala, con una identidad falsa”.

Casi un año después fue extraditado a Colombia donde fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Está condenado a 24 años de prisión.

“Me siento complacido y damos gracias a Dios por haber permitido hacer justicia en el caso del asesinato y violación de nuestra hija y hermana permitiendo que su asesino convicto pague la condena que le fue impuesta en una cárcel colombiana”.

Agregó que para lograr su objetivo lo importante fue “no desfallecer, no conformarnos con que la autoridad haga el trabajo por nosotros, sino nosotros tenemos que colaborarle a la autoridad como en cualquier parte”.

Martín prometió que todos los detalles de la muerte de su amada hija Nancy los dará a conocer en un libro que escribe junto a su familia.

“El libro va a contar la realidad de lo sucedido desde el primer día que le di el permiso a Nancy Mariana de salir con Saade y regresar al ratico, y le di la dirección y le dije ‘me la cuidas’, hasta hoy”.