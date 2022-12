ELN entregó prueba de supervivencia del militar secuestrado en Tame, Arauca

El pasado 13 de diciembre se conoció que Camilo Andrés Arenas Córdoba, suboficial de la Armada, había sido secuestrado en Tame, Arauca. El hombre al parecer se movilizaba en transporte público por una vía de la zona. En ese momento el vehículo fue detenido por hombres armados que se lo llevaron en medio de amenazas. Las autoridades recibieron la alerta por parte del conductor del bus y adelantan las investigaciones para dar con su paradero.

Este 23 de diciembre se conoció un video que habría sido grabado el pasado 21 del mismo mes, en el que el uniformado asegura que se encuentra en buen estado de salud.

“El 13 de diciembre del año 2022 fui detenido por el ELN cuando hacían control territorial en la vía del Tame - Arauca. He gozado de buena salud, he tenido un trato digno de acuerdo con los derechos humanos, he dormido y comido bien. Le envío un saludo a mi mamá, papá, hermanos, amigos y aquellas personas que han estado pendiente de mí. Muy pronto estaré compartiendo con ustedes”.

Diálogos con el ELN

Toda una polémica se ha generado por las conversaciones de paz que se adelantan con el ELN en Venezuela. Y es que, aunque se habla de una voluntad del grupo para lograr la paz y el cese de actividades criminales, en muchas regiones del país miembros de la estructura siguen llevando a cabo ataques y secuestros en contra de las autoridades y también de la población civil.

Para este diciembre, el Ejército de Liberación Nacional anunció que haría un cese al fuego por la temporada navideña. Incluso en Chocó, departamento en el que las amenazas de la banda tenían a la comunidad confinada, el grupo paró sus acciones.

Cabe mencionar también que recientemente la estructura liberó a 20 rehenes que tenía en su poder, como una muestra de su compromiso con las conversaciones que se adelantan. Sin embargo, desde muchos sectores del país se cuestionan las acciones contrarias a la paz que ha tenido la estructura en los últimos meses de este año.

