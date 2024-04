Lorenzo tenía razón: la crítica al FPC que Millonarios confirmó en Libertadores

El primer paso es aceptarlo. El fútbol colombiano sigue sin estar a la altura del nivel internacional y para la muestra está el desempeño de los equipos del FPC en esta temporada de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Salvo Junior, en este momento Millonarios (Libertadores), Independiente Medellín y Alianza FC (Sudamericana) están por fuera de los puestos de clasificación a octavos de final de la respectiva competencia. El caso del 'embajador' es el que más ruido genera por el enorme fracaso que está a punto de sentenciar.

Millonarios y una penosa presentación en Libertadores

Los dirigidos por Alberto Gamero están dando pena en un grupo que al inicio parecía accesible para avanzar a la siguiente instancia. Flamengo apareció como el único rival con enorme superioridad, pero Bolívar y Palestino eran parejos e incluso inferiores.

Paradójicamente, contra los brasileños ha sido el único partido en el que Millonarios pudo sumar al menos un punto en la primera rueda de la fase de grupos de la Libertadores. Después perdió con los bolivianos y chilenos con unos errores insólitos y no dignos de un equipo que aspira a llegar lejos en un torneo internacional.

Con la penosa derrota 3-1 de este jueves contra Palestino, un equipo chico en Chile, el 'embajador' quedó al borde de la eliminación en Libertadores y ahora le apunta a ser tercero en el grupo para disputar los octavos de final de la Sudamericana.

Néstor Lorenzo y su crítica al FPC: sin protagonismo internacional

Pero otra cosa que dejó esta pobre presentación de Millonarios a nivel internacional es la confirmación de las declaraciones de Néstor Lorenzo hace apenas un mes acerca del por qué no convoca jugadores de la liga local a la Selección Colombia.

En la previa al partido amistoso contra España, Lorenzo respondió que así un jugador muestre un tremendo nivel en el FPC, no puede ser comparable con el de un jugador que está en Europa así no sume muchos minutos, y como argumento expuso que los equipos colombianos no logran brillar ni plasmar ese mismo dominio ni en Libertadores ni en Sudamericana. Y es que el que sabe, sabe.

"Nos tenemos que preguntar en qué nivel está la liga colombiana en el sentido de competencia. Hasta dónde estamos llegando en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores. Hay muchas cosas que demarcan la realidad de la Liga", dijo de entrada en aquella ocasión.

"Nosotros vemos todo, vamos a todas las canchas y los vemos a todos. Para proyectar un jugador a la Selección tiene que dar un poquito más, ser realmente un jugador destacado. Siempre vamos a ver los partidos, los respetamos y lo demostramos. Hemos hecho microciclos con jugadores de todos los equipos", continuó de manera contundente.

A Lorenzo le han caído encima por no tener en cuenta a jugadores de la Liga BetPlay a excepción de Álvaro Montero, pero su análisis corresponde a una realidad irrefutable y es que el FPC no está a la altura internacionalmente. Hace rato se dice que Millonarios es el mejor equipo del país, y aún así es último en un grupo accesible de Libertadores siendo goleado por un equipo chico de Chile.