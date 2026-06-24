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"Empezará el empalme y mi retirada": presidente Petro tras segunda vuelta

El presidente Gustavo Petro se manifestó en sus redes sociales y comenzó a aclararse el camino con relación al reconocimiento de los resultados electorales.

Gustavo Petro presidente de Colombia (1)
FOTO: Presidencia

Noticias RCN

junio 24 de 2026
07:12 a. m.
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Mientras avanzan los procesos de escrutinio de los resultados de la segunda vuelta presidencial, desde el entorno de Iván Cepeda comienzan a aceptar la derrota en las urnas, reconociendo a Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia.

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Uno de los que se expresó a través de sus redes sociales fue el propio presidente Petro, donde luego de escribir un extenso mensaje en X, manifestando su inconformismo por la presunta injerencia internacional para favorecer a De La Espriella, expresó que comenzará con el empalme y al tiempo con su retirada.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el empalme con Abelardo De La Espriella?

Aunque durante gran parte de su mensaje insistió en que existió una supuesta injerencia extranjera en las elecciones colombianas y llegó a plantear que ello podría ser causal para anular los comicios, Gustavo Petro también dejó claro que respetará las decisiones de las autoridades electorales.

"Dije que obedeceré a los jueces de escrutinio y yo cumplo mi palabra", escribió el mandatario en su publicación, en la que además reiteró que reconoce el papel de las instancias encargadas de validar los resultados.

Hacia el final de su mensaje, Petro señaló que comenzará el proceso de transición con el gobierno entrante. "Empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica", afirmó.

El presidente también hizo un llamado a buscar acuerdos políticos y evitar escenarios de confrontación. "Estamos partidos por mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar", manifestó, al tiempo que aseguró que no promoverá acciones violentas pese a sus cuestionamientos sobre el proceso electoral.

De esta manera, aunque mantiene sus críticas sobre lo ocurrido durante la campaña y el desarrollo de las elecciones, Petro dio señales de que facilitará el empalme con el gobierno de Abelardo De La Espriella una vez concluyan los escrutinios y las autoridades electorales formalicen los resultados.

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