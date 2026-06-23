Duro mensaje de la Misión de Observación Electoral de la UE al presidente Petro

Después de la jornada del pasado domingo 21 de junio en la que resultó ganador Abelardo de la Espriella, las autoridades han llevado a cabo el respectivo proceso del escrutinio y vigilancia.

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Este martes 23 de junio, la Registraduría informó que, tras la conclusión del escrutinio de primer nivel por parte de los jueces, los resultados coinciden en un 99.997 % con el preconteo.

Escrutinio no ha tenido irregularidades: transparencia garantizada

El proceso contó con nueve mil funcionarios (entre jueces y notarios) y 2.992 comisiones escrutadoras. Además, se ha enfatizado que no hubo ni la más mínima sospecha de fraude, las elecciones se llevaron a cabo bajo total transparencia.

En materia internacional, los procedimientos han contado con la vigilancia y respaldo de varios órganos. Uno de los más importantes ha sido la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la cual dejó hace pocas horas varias conclusiones.

Esteban González Pons, jefe de la misión, sostuvo que la legislación y los acuerdos internacionales se han cumplido. En ese orden de ideas, no se detectaron irregularidades.

“Se han presentado 3.700 reclamaciones y la mayoría han sido atendidas”, sostuvo González al mencionar que, si ocurre algo relevante, quedará contemplado en un nuevo informe.

¿Qué concluyó la misión?

Con respecto a la forma en la que se realizó el escrutinio de manera manual, el funcionario señaló que fue transparente y trazable.

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Durante su intervención, le dejó un mensaje al presidente Petro, quien ha cuestionado en varias ocasiones el proceso. “Me sorprende que denuncie irregularidades que los candidatos no mencionan. Él debe cumplir su misión presidencial y usar los recursos legalmente disponibles (…) No es un candidato”, expuso.