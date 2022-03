Jamming Festival 2022: emprendedores, entre los más afectados con la cancelación

La cancelación del Jamming Festival 2022 ha generado grandes pérdidas monetarias a emprendedores que habían decidido invertir en sus empresas con el propósito de vender sus productos en un evento de tal magnitud, en el que podrían dar a conocer sus diferentes emprendimientos a miles de personas.

El anuncio de la cancelación del evento llegó el pasado viernes, a un día de que se llevara a cabo el festival, por lo que no dio tiempo a nadie de prepararse ante tal noticia.

Muchos emprendedores que veían en el Jamming Festival una oportunidad para dar a conocer sus productos. María Segovia, una de ellas, invirtió sus ahorros en una preparación con la que iba a sorprender a cientos de visitantes.

“Está manilla la voy enmarcar. Porque para mí no ha sido un fracaso ha sido un triunfo, ya que en este momento me preparaba con mil botellas de yogurt innovadores de sábila y de uva. Tenía la expectativa de ir a vender y que toda Colombia me conociera. En este momento una oportunidad muy grande estar aquí. La gobernación y la gente ha sido muy solidaria”, declaró la mujer que recibe ayuda.

La Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, con el apoyo de los gremios, buscaron una solución para estos emprendedores que no pudieron vender sus productos.

Por lo que Erika Ramos, secretaria de Desarrollo Económico de Tolima, afirmó que se encuentran buscando alternativas de colaboración para los emprendedores afectados.

“Aquí con la cancelación del Jamming nos encontramos con 12 empresarios de diferentes productos de alimentos y bebidas típicas también del Tolima. Cómo la lechona y el tamal para apoyar a los empresarios que tomaron la decisión de venir de otras partes del país.

Como esta, muchas historias se han conocido a partir de la polémica decisión de los organizadores del Jamming de su cancelación y en redes sociales cada vez más se conocen los problemas que esto ha generado a emprendedores que invirtieron en productos, soñando con poder venderlos masivamente.

