¿Puede cambiar el resultado de la segunda vuelta tras escrutinio? Esto explicó el registrador Penagos

Tras la jornada electoral de segunda vuelta presidencial, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó qué sigue en el proceso de consolidación de resultados y respondió a las afirmaciones sobre posibles irregularidades en el sistema electoral.

En diálogo con Noticias RCN, el funcionario sostuvo que la Registraduría ya culminó su labor operativa y que ahora el escrutinio está en manos de los jueces de la República y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Quién realiza el escrutinio después de las elecciones en Colombia?

Según explicó el registrador, una vez finaliza el conteo inicial de votos, la responsabilidad del escrutinio deja de estar en manos de la Registraduría. Desde ese momento, el proceso es adelantado por jueces de la República a través de cerca de 2.992 comisiones escrutadoras distribuidas en el país.

Penagos indicó que estos espacios cuentan con la presencia de representantes, abogados y testigos de las campañas políticas, quienes pueden revisar las actas y presentar observaciones o reclamaciones cuando lo consideren necesario. Además, recordó que el proceso es público y que los resultados son verificados mediante documentos físicos.

El funcionario insistió en que las campañas tienen acceso a la información electoral y pueden contrastar los datos publicados con las actas originales que reposan en cada comisión escrutadora. Por esa razón, afirmó que existen mecanismos suficientes para garantizar la transparencia del proceso.

¿Puede cambiar el resultado de la segunda vuelta durante el escrutinio?

Una de las preguntas que surgió tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial es si el escrutinio podría modificar de manera significativa la diferencia registrada en el preconteo.

Sobre este punto, el registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que históricamente no se han presentado cambios de gran magnitud entre ambas etapas del proceso electoral. Sin embargo, evitó anticipar conclusiones sobre el resultado definitivo.

Pues históricamente no se ha visto así, pero hoy son cerca de 250.000 votos (...) El preconteo en Colombia ha sido altamente eficiente, siempre lo ha sido. Es decir, la distancia entre el preconteo y el escrutinio ha sido absolutamente mínima, pero no me corresponde a mí.

¿Es posible alterar los resultados mediante el software electoral?

Frente a las declaraciones sobre un supuesto cambio de direcciones IP en servidores de la Registraduría y posibles alteraciones digitales, Penagos defendió la solidez del sistema electoral colombiano y aseguró que el escrutinio oficial no depende de imágenes digitalizadas ni de documentos publicados en línea.

De acuerdo con su explicación, la verificación que realizan los jueces se fundamenta en las actas físicas de votación y no en archivos digitales. Asimismo, recordó que las campañas cuentan con testigos en las mesas electorales, quienes reciben copias fotográficas de los formularios utilizados durante la jornada.

El registrador también señaló que el sistema utilizado en estas elecciones es el mismo que fue empleado para elegir al actual presidente de la República, así como al Congreso y en la primera vuelta presidencial. Añadió que el proceso cuenta con auditorías, observación internacional y mecanismos adicionales de control que fortalecen la integridad electoral.