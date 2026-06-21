¿Qué sigue tras el preconteo de las elecciones de segunda vuelta presidencial?

Con un avance significativo del preconteo de votos, que arrojó a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente electos para el periodo 2026 - 2030, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó qué sigue en materia electoral tras la jornada del domingo, 21 de junio.

Según comentó, “las normas electorales en Colombia establecen los procedimientos a seguir después de la divulgación de los resultados del preconteo y los datos preliminares”.

De momento, se “llevó a cabo el proceso de conteo de mesa, se realizó frente a testigos electorales de cada una de las dos campañas, que estuvieron presentes en todas las 122.000 mesas de votación”. En palabras del registrador, “a esos testigos el CNE les otorgó una plataforma para poder enviar las fotografías de las actas electorales desde las mesas de votación”.

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¿Qué sigue tras el proceso de preconteo?

El registrador indicó que, finalizado el preconteo y divulgados sus datos, inicia en el país el proceso de escrutinios municipales o escrutinios de primer nivel, en el que 9.000 personas, entre jueces y notarios, revisarán a detalle las actas electorales en 2.992 comisiones escrutadoras, frente a testigos de ambas campañas.

Penagos insiste en que “no hay ninguna circunstancia para que se genere algún temor” y explicó que “el escrutinio de primer nivel o municipal no se hace con imágenes ni con la publicación de los E-14, o actas electorales, se hace con las actas físicas, como indica la norma electoral. Es la herramienta con la que los jueces hacen el escrutinio municipal y sirve para cotejar los datos de cada comisión. En cada una de las 2.992 hay un acta física, que no puede decir nada diferente a la realidad electoral”.

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¿Qué viene tras el escrutinio de primer nivel o escrutinio municipal?

El registrador comentó que, “una vez los jueces lleven a cabo el escrutinio municipal, inicia un segundo momento, que se conoce como escrutinio departamental, que realizan los delegados del Consejo Nacional Electoral para cerrar con el escrutinio nacional, que llevan a cabo las magistradas y los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Ellos consolidan toda la información y declaran los resultados”.

Durante el proceso llevado a cabo por las comisiones escrutadoras, las campañas políticas tienen derecho a ejercer reclamaciones e impugnaciones, como indica el Código Electoral.

El registrador fue enfático en que no es la Registraduría la que cuenta los votos o da a conocer los resultados. Es un trabajo que, de aquí en adelante, queda en manos de los jueces de Colombia y el Consejo Nacional Electoral (CNE); celebró que el 63,5% de los ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto se sumaran a la jornada y dio un parte de tranquilidad:

“Quiero invitar a la ciudadanía para que tenga absoluta tranquilidad del proceso que ha venido avanzando. La Registraduría y todas las entidades del Estado le hemos cumplido al país con un preconteo ágil, un proceso en el que fueron instaladas todas las mesas de votación y el cumplimiento de sus tareas con absoluta integridad”.