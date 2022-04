No se salvó:  el ‘cambiazo’ a la tarjeta de crédito de la esposa de Alejandro Gaviria

En Colombia se está volviendo en cosa del día tras día los robos cibernéticos. Cada vez son más las quejas de los ciudadanos por ver cómo sus cuentas son hackeadas o sus tarjetas cambiadas para sacar dinero de sus cuentas. Este fue el caso de Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, y esposa del exprecandidato a la presidencia Alejandro Gaviria.

Le puede interesar: "Hipócrita y oportunista" ¿A quién va dirigido el mensaje de Alejandro Gaviria?.

Carolina Soto hizo la denuncia en sus redes sociales, asegurando que fue víctima de la modalidad del ‘cambiazo’ de una de sus tarjetas de crédito, en la que los maleantes hacen fraudes bancarios cambiando plásticos por unos falsos.

“Si los llaman de su banco para informarles la actualización de su tarjeta de crédito (o para cualquier cosa), mejor cuelguen y llamen directamente. Recomendación de esta víctima de "cambiazo". Sí, caí”, publicó Soto en sus redes sociales.

También lea: A la cárcel joven acusado de herir con arma blanca a otro durante riña entre hinchas en Cota.

Según informó el portal del El Colombiano, la esposa de Alejandro Gaviria tuvo una pérdida de 11 millones de pesos, debido a este ‘cambiazo’. En total fueron tres compras en establecimientos comerciales.

Si los llaman de su banco para informarles la actualización de su tarjeta de crédito (o para cualquier cosa), mejor cuelguen y llamen directamente. Recomendación de esta víctima de "cambiazo". Sí, caí. — Carolina Soto (@carolinasotolos) April 4, 2022

“me timbró el celular de un número particular (...) y me dijeron que me llamaban de mi banco para decirme que habían realizado una actualización de la tarjeta de crédito, terminada en XXXX y me preguntaban si podían hacerme entrega de la nueva tarjeta al día siguiente”, contó Soto a este medio.

Recopilación del robo a Carolina Soto

Durante la llamada, Soto aceptó la entrega de un nuevo plástico unos días después. Posteriormente volvió a ser contactada para que le confirmaran los números de la tarjeta de crédito.

Además: En video: fingen ser vendedores para robar turistas en el centro histórico de Cartagena.

Al día siguiente, una persona se acercó para hacer la supuesta entrega de la tarjeta. “Era una señora de edad media vestida con un traje rojo y con el cabello recogido, como si fuera una azafata de Avianca”. Esta mujer le cortó la tarjeta en varios pedazos.

Soto no pudo hacer compras con esta tarjeta después, aunque creyó que era porque estaba en México, pero después vio lo peor. “Después miré en la página del banco y ese mismo día aparecían tres compras diferentes que sumaban 11 millones de pesos”.