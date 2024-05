“Nos sentimos desesperanzados”: jóvenes que le reclamaron al presidente Petro tomar acciones

Durante un encuentro con consejeros en Bogotá, los jóvenes le pidieron al presidente Gustavo Petro escuchar sus propuestas.

Los jóvenes se le plantaron al mandatario, luego que él decidiera irse tras dar un discurso que duró 25 minutos. Los presentes le pidieron que no se fuera y respondiera las inquietudes que tenían.

William Molina, uno de los jóvenes inconformes, le dijo al mandatario que hay que dejar el discurso populista y pasar a la toma de decisiones: “No podemos seguir en lo mismo”.

RELACIONADO Los fuertes reclamos de consejeros juveniles al presidente Gustavo Petro

Los jóvenes tenían una lista de propuestas y peticiones. Algunas fueron descartadas por el jefe de Estado, como el Fondo Generación Valor.

La conversación subió de tono en algunos asuntos, a tal punto que los jóvenes se refirieron al reclutamiento de menores por parte de las disidencias de las Farc.

Tras varios minutos de conversación, el Gobierno se comprometió a varios puntos, entre ellos realizar la Asamblea Nacional de Juventud.

En A lo que vinimos, Julieta Osorio, integrante de la Plataforma de Juventud por Cali; y William Molina, consejero de las Juventudes de Santander; hablaron de esta situación.

RELACIONADO Ministerio de Educación ordenó la asignación de un rector ad hoc para la Universidad Nacional

William, el presidente le dedicó un trino a usted esta mañana y dijo que los jóvenes de ayer propusieron subsidios para universidades privadas, pactados con el expresidente Iván Duque. ¿Qué le responde?

Precisamente esta mañana me despierto y veo el trino del presidente Petro refiriéndose a mí, donde él menciona lo del Fondo Generación Valor. De pronto no se hizo gran ilustración respecto al mismo, pero el Fondo Generación Valor no solamente ayuda a estudiantes que fungen en la educación privada, sino también en la pública.

Es poder que el joven culmine su carrera satisfactoriamente y entregue el diploma, ahí se le condona la deuda al 100%. Esa fue la solicitud puntual que le llevamos al presidente y él dijo que no.

¿Por qué, William? Si es algo para beneficiar a los jóvenes, como usted dice

La verdad no sé si de pronto él sintió temas políticos porque venía del presidente Iván Duque, pero siento que aquí es donde se hace el llamado a la Unión Nacional.

Independientemente de gobiernos de derecha, izquierda, centro o de cualquier ideología política; toca trabajar contundentemente por unos ideales y sacar a flote temas en la Agenda Nacional de Juventudes.

El gobierno ha hecho perder tanto la legitimidad que hasta los mismos jóvenes no creen.

Julieta, ¿cómo se sintieron ayer en este encuentro?

La verdad es que nos sentimos un poco desesperanzados. La idea de ayer era llegar a ser propositivos con algunas agendas que hemos trabajando en distintos temas y esperábamos un poco más de la respuesta del presidente como en ese primer mensaje.

Estamos a la expectativa que con los acuerdos finales podamos seguir trabajando en proponer estas cosas que queremos para las juventudes.

Usted es una mujer trans y el Ministerio de la Igualdad está creado precisamente para apoyar a la comunidad LGBTI. ¿Qué les dicen desde ese Ministerio?

Con el Ministerio de la Igualdad tenemos una relación bastante cercana. El año pasado tuvimos varios encuentros en los que se escuchó a la ciudadanía, a las mujeres trans y encuentros específicos para mujeres trans y población LGBTI.

Pero ahora estamos a la espera que empiece la acción, que la política pública se actualice, que ya empiecen las acciones en lo que va corrido de este año. Entonces estamos en esa doble vía, hemos sido escuchados, pero ahora necesitamos pasar a la acción.

William, ¿por qué dijo que fue un discurso populista el del presidente Petro?

Dentro de mi intervención lo mencioné y fui también muy claro. Le dije “no podemos seguir en nuestros discursos populistas”. Ahí es donde me refería como la mayoría de los medios que se lo han hecho saber al presidente. Es momento de verdaderamente pasar a la acción y trabajar.