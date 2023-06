Termómetro Político: ¿qué dijo Juan Manuel Santos sobre su candidatura como secretario de Naciones Unidas?

En el Termómetro Político las coordenadas se mueven con candidaturas, pero no precisamente con las cartas que se destapan para las elecciones de octubre, sino con la puja internacional por la secretaría general de las Naciones Unidas, en la que con mucha fuerza suenan los nombres de dos expresidentes colombianos: el de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque.

¿Quién será el secretario de las Naciones Unidas?

Este noticiero conoció que el lobby ha sido intenso. En el caso de Santos, hay que decirlo, su postulación tendría acogida, pues no de gratis el expresidente es Nobel de Paz. En los últimos días, se le ha visto varias veces en Nueva York, y en una de esas le hicimos la pregunta directa: ¿será candidato? Pues la respuesta fue que NO. “Yo no estoy en ninguna búsqueda para la secretaria general de la ONU”, dijo; sin embargo, otro interrogante sale a la luz: ¿por qué se estaba reuniendo con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es quien postula a los candidatos al pleno de la asamblea?

Mientras que, el nombre del expresidente Iván Duque lo lanzó Felipe Calderón. El exmandatario mexicano en el último foro concordia sobre la sostenibilidad global. A calderón le preguntaron por una propuesta concreta para enfrentar el cambio climático. Él dijo, sin vacilar, que lo mejor sería que Duque se convirtiera en el próximo secretario general de la ONU por su lucha contra el calentamiento global, pero ¿qué hay detrás y que posibilidades tiene?

Se conocen candidatos a gobernaciones para elecciones de octubre

Y hablando de candidatos, en Colombia también se está moviendo el tablero político de cara a las elecciones de octubre. Este fin de semana se definieron dos: Eduardo Verano de la Rosa, quien recibió el aval del Partido Liberal para lanzarse a la Gobernación de atlántico, y Rodolfo Hernández, que definitivamente competirá por la Gobernación de Santander. El ingeniero que está en un tratamiento contra el cáncer dijo que nada le impide hacer campaña ni gobernar.