Falleció cría de ballena piloto que había encallado en costa de Tasajera, Magdalena
Desde la Corporación Autónoma de Magdalena hablaron sobre el caso de una cría de ballena piloto que terminó varada en las playas de Colombia.
Noticias RCN
04:03 p. m.
Este 3 de junio, las autoridades ambientales del departamento de Magdalena recibieron el reporte sobre una cría de ballena que estaba varada en zona costera del municipio de Tasajera y que no podía ser regresada al agua.
De acuerdo a lo reportado por Corpamag, Corporación Autónoma Regional del Magdalena, parecía que era un caso común en esta especie, donde suelen irse a tierra para morir, pues quienes encontraron al animal intentaron regresarlo por su cuenta al mar, pero se regresaba a la playa.
Atención de Corpamag y posterior fallecimiento
Expertos hicieron presencia en el lugar de los hechos y trasportaron al ballenato hasta el Centro de Vida Marina en la ciudad de Santa Marta, donde lo valoraron y le brindaron los primeros auxilios para estabilizarlo.
El animal comenzó a recibir comida y estuvo en observación durante toda la noche, pero los cuidadores evidenciaron que comenzó a devolver el alimento y sobre las primeras horas de este jueves 4 de junio, terminó falleciendo por sus complicaciones de salud.
Las autoridades se encuentran realizando las autopsias y exámenes correspondientes para conocer cuál era su estado de salud y las razones de su muerte.
¿Era una cría de ballena o un delfín?
De acuerdo a lo explicado por Julieth Prieto, bióloga marina de Corpamag, se trataba de una ballena piloto o calderón de aleta corta, una especie de cetáceo odontoceto que pertenece a la familia de los delfines.
En este caso, el animal ya medía más de 3 metros y pesaba una tonelada, por lo que los primeros reportes apuntaron a que sería un ballenato.