Falleció cría de ballena piloto que había encallado en costa de Tasajera, Magdalena

Este 3 de junio, las autoridades ambientales del departamento de Magdalena recibieron el reporte sobre una cría de ballena que estaba varada en zona costera del municipio de Tasajera y que no podía ser regresada al agua.

De acuerdo a lo reportado por Corpamag, Corporación Autónoma Regional del Magdalena, parecía que era un caso común en esta especie, donde suelen irse a tierra para morir, pues quienes encontraron al animal intentaron regresarlo por su cuenta al mar, pero se regresaba a la playa.

Atención de Corpamag y posterior fallecimiento

Expertos hicieron presencia en el lugar de los hechos y trasportaron al ballenato hasta el Centro de Vida Marina en la ciudad de Santa Marta, donde lo valoraron y le brindaron los primeros auxilios para estabilizarlo.

El animal comenzó a recibir comida y estuvo en observación durante toda la noche, pero los cuidadores evidenciaron que comenzó a devolver el alimento y sobre las primeras horas de este jueves 4 de junio, terminó falleciendo por sus complicaciones de salud.

Las autoridades se encuentran realizando las autopsias y exámenes correspondientes para conocer cuál era su estado de salud y las razones de su muerte.

¿Era una cría de ballena o un delfín?

De acuerdo a lo explicado por Julieth Prieto, bióloga marina de Corpamag, se trataba de una ballena piloto o calderón de aleta corta, una especie de cetáceo odontoceto que pertenece a la familia de los delfines.

En este caso, el animal ya medía más de 3 metros y pesaba una tonelada, por lo que los primeros reportes apuntaron a que sería un ballenato.