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Video | Cría de ballena estuvo varada por horas en una playa de Tasajera, Magdalena

Personal de Corpamag atendió el llamado de la comunidad para atender al animal.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
10:58 a. m.
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Una cría de ballena quedó encallada en una de las playas del corregimiento de Tasajera, Magdalena, y fue atendida gracias a la rápida reacción de las autoridades ambientales y los pescadores de la zona.

Se trata de un cetáceo de entre 4 y 5 metros, que fue visto por la comunidad muy cerca de la orilla del mar con dificultades para moverse.

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Ante el hallazgo, los pescadores hicieron un llamado inmediato a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, para que el equipo técnico evaluara el estado del cetáceo y determinara las acciones a seguir.

Pescadores reportaron que la cría estaba herida

Según versiones de habitantes de la zona, el ballenato presentaba una herida en la parte izquierda del cuerpo, justo detrás de la aleta dorsal, al parecer causada por un objeto punzante que pudo ser un arpón.

Por fortuna, funcionarios de Corpamag llegaron al lugar para realizar la inspección, verificar el estado del animal y coordinar el protocolo de manejo correspondiente. Ahora, personal especializado realiza las labores para el traslado del ejemplar al centro de vida animal, para su tratamiento y recuperación.

Personal de Parques nacionales Naturales, Acuario Mundo Marino y Parque Isla de Salamanca también llegaron al lugar para ayudara a atender la emergencia.

Recomendaciones en caso de ver una ballena encallada

Entretanto, las autoridades ambientales recordaron a la ciudadanía que en casos como estos lo mejor es no acercarse al animal, no intentar jalarlo al agua ni tocarlo, y mantener distancia para evitar riesgos sanitarios y de seguridad, tanto para las personas como para el ejemplar.

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Corpamag indicó que entregará un reporte oficial una vez concluya la valoración.

Tasajera es una importante zona de tránsito de fauna marina debido a su cercanía a la Ciénaga Grande y al mar Caribe.

Cabe resaltar que los varamientos de ballenas en el caribe colombiano suelen asociarse a desorientación, enfermedades, golpes de embarcaciones, ataque de pescadores o cambios en las corrientes marinas.

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